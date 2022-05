ROMÁNTICO. La farándula local celebra el Día de la Madre al lado de sus seres queridos, como el caso de Christian Domínguez, quien tuvo una sorpresa que dejó en shock a su pareja Pamela Franco. El cumbiambero le dedicó emotivas palabras que hizo emocionar a la bailarina.

“El mundo te ve como una madre hermosa, pues para nosotros eres nuestro mundo. Eres una madre increíble, estamos orgullosos de ti, le agradezco a Dios porque la familia seguirá creciendo al lado de la mejor... Te amamos, gracias por cuidarnos y protegernos tanto mi amor... Eres nuestra mamá gallina... Nos morimos de amor por ti”, escribió el coconductor de ‘América Hoy’.

A través de su cuenta de Instagram, Pamela Franco le respondió el romántico mensaje que tuvo Domínguez. La cantante le agradeció por estar junto a ella en una fecha triste pues no tiene a su madre presente.

Christian Domínguez se lució con detallazo a Pamela Franco por el Día de la Madre: "Eres mi mundo"

“ Mi vida, mi amor bonito, hoy me sorprendiste y me llenas de sentimientos , sabes que no es un buen día para mí… pero tú me ayudas a que todo sea mejor Te amo gracias por llenarme de amor mi compañero por un camino juntos. Te amo”, puntualizó.

LA SORPRESA DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

Pamela Franco compartió un video donde luce el detalle que el padre de su hija, Christian Domínguez, le entregó por el Día de la Madre. En las imágenes se observa globos con la palabra de “Te amo” y un arreglo floral con rosas rojas y azules.

“ Este día para mí no es tan bonito como para la mayoría de personas y tú mejor que nadie lo sabe, pero te encargas de darle luz y alegría a mi vida y sobre todo mucho amor . Gracias por hacerme sentir importante, especial y hacerme tan feliz. Gracias por tenerme siempre presente a pesar de que estás muy ocupado con tu trabajo que lo entiendo que es por nosotros. Te amo, mi amor, con todo el alma. Tú me convertiste en mamá”, mencionó.