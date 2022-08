Karla Tarazona ha acusado en los últimos meses que Leonard León de no pasar una pensión a sus hijos y tampoco visitarlos. Al respecto, Christian Domínguez, la expareja de la conductora, se pronunció EN VIVO en el programa ‘América Hoy’ y le pidió al también cantante que sea un padre presente.

“ Siempre me ha parecido bastante triste porque no tienen a su papá, está ausente . Nunca me gusta declarar del papá porque no me corresponde, pero siempre me ha causado mucha tristeza. Les diré una infidencia, hasta cuando estaba el matrimonio de Karla y Rafael, ellos me siguen diciendo “papá Christian” , reveló el co-conductor de ‘América Hoy’.

Christian Domínguez señaló que le tiene mucho cariño a los dos hijos mayores de Karla Tarazona y que muchas vecesquiere compartir con ellos, sin embargo, considera que se generaría un problema.

“Me da pena que hay un momento donde piensan ellos que yo me alejo por algo. Ellos realmente no entienden, se los expliqué cuál era mi posición. A mí me revienta no poder salir con ello s porque en plena bronca de su familia y el papá, si yo salgo con ellos voy a ocasionar más problemas”, acotó.

Domínguez se quiebra al hablar de los hijos de Leonard León

CHRISTIAN INVOCA A LEONARD LEÓN

En esa línea, Christian Domínguez se atrevió a pedirle a Leonard León que asuma la paternidad de sus hijos acercándose.

“He tenido siempre que luchar con ese sentimiento, de no llevármelos a los tres y salir. Yo los quiero muchísimo, yo estaré ahí siempre. Cada vez que dejo a Valentino, ellos salen y nos abrazamos. Esto es otra muestra para que el papá de los mayores se acerque”, acotó.