Christian Domínguez estuvo este lunes en América Hoy luego de su debut en El Artista del Año el pasado sábado, cuando cayó en sentencia junto con Elías Montalvo. El ‘Wachimán’ fue troleado por sus compañeros cuando el cocinero que visitó el programa mostró un tatuaje que se hizo en honor a su pareja.

Fue Janet Barboza quien recordó que el cantante se ha tatuado en el pasado símbolos alusivos a sus parejas, aunque luego terminaron de la peor manera. “Yo no me he tatuado los nombres de la ex, de la recontra ex... el único nombre que me he tatuado es el de mi señora actual, es la única persona”, aseguró el cumbiambero.

En ese momento mostró su brazo izquierdo con el enorme tatuaje del rostro de Pamela Franco, su nombre y hasta la fecha de su cumpleaños. “Esto nunca lo he hecho”, acotó Christian Domínguez.

Finalmente, reconoció que sí se ha tatuado algunos ‘símbolos o cosas así' en sus pasadas relaciones, pero ‘un nombre es diferente’. Fue en ese momento que el cantante se mostró incómodo y pidió pasar a otro tema porque si no se iba ‘poner de mal humor’.

