¿CÓMOOO? Christian Domínguez celebró junto a Pamela Franco tres años de relación y con esto el fin de la “maldición” del cantante, ya que muchos vaticinaban que no duraría tanto con su pareja, tal como sucedió con Karla Tarazona y la ‘Chabelita’; sin embargo, la vidente Carmen Briceño advirtió que no todo sería felicidad.

En ‘Un día en el Mall’, la vidente vaticinó que el cumbiambero sería ampayado con una joven bailarina poniendo en riesgo su relación con Pamela Franco.

“De aquí a 6 meses aproximadamente va haber un ampay (...) Tiene que ver con Christian Domínguez, lamentablemente, la intervención de una tercera persona, va ser una bailarina”, dijo.

No obstante, según vidente Carmen Briceño, Pamela Franco perdonaría este ampay y volvería con Christian Domínguez, el padre de su hija.

¿Qué dijo Christian Domínguez sobre Pamela Franco?

Tras celebrar tres años de relación con Pamela Franco, Christian Domínguez no pudo evitar llorar y reconocer que su pareja lo apoyó en todo momento.

“La pandemia para nosotros fue muy fuerte, ella estuvo en ese momento tan difícil. Nunca se alejó, al contrario, siempre estuvo allí, para mi eso fue la mejor demostración de amor de amor, porque ella no tenía por que seguir conmigo. Ella eligió quedarse, luchar conmigo, aguantar las horas que me alejaba de la casa, el no, verme por mucho tiempo, incluso cuando estaba embarazada ”, señaló con la voz quebrada.

