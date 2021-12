LE SACA LA VUELTA A SU CANAL. Christian Domínguez se presentó este viernes 24 de diciembre en Amor y Fuego. El colaborador de América Hoy habló sobre su programa y la relación que mantiene con Gisela Valcárcel, Ethel Pozo y Janet Barboza.

“Somos disfuncionales pero nos llevamos bien todos. Tenemos, como todos, discusiones en alguna oportunidad”, dijo al ser consultado sobre su día a día con Janet Barboza, con quien al principio tenía problemas.

En ese sentido, indicó que en este tiempo trabajando en el programa de América Televisión ha aprendido a tener más ‘velocidad mental’ y ‘más correa’. “Al final son cosas que yo he podido ocasionar en el pasado”, admitió.

“Si estoy ahí y sigo trabajando ahí es porque yo me siento cómodo ahora, el día que yo no me sienta cómodo, me voy a retirar”, aseguró Christian Domínguez sobre América Hoy, aunque afirmó que se lleva bien con todos sus compañeros, en especial con Edson Dávila ‘Giselo’, porque comparte más tiempo con él.

EL ARTISTA DEL AÑO

Christian Domínguez también fue consultado sobre su fugaz paso por ‘El artista del año’, en donde fue derrotado por Elías Montalvo. “Yo no tengo nada malo que decir sobre eso”, acotó al responder sobre si pensaba si era una estrategia de Gisela Valcárcel.

Asimismo, Rodrigo González le preguntó qué pensaba sobre las pasadas declaraciones de la ‘Señito’, quien dijo que no cumplió con sus contratos con ella y que estaba desilusionada de él. “Siempre he dicho lo que pienso, nunca he estado obligado a decir o hacer algo, si yo he dejado que pase es porque lo he permitido y si he dicho algo o me han visto molesto es porque lo siento así y tengo esa libertad”, dijo el cumbiambero.

Además, indicó que si en América Hoy le piden que sea conductor, ya que ahora está como colaborador, lo aceptaría con gusto.

