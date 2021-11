‘El Artista del Año’ dio inicio a una temporada más la noche del último sábado 13 de noviembre y entre los participantes se encontraba el cantante Christian Domínguez, quien ha sido el protagonista de más de una polémica en las pistas de baile de Gisela Valcárcel por sus conflictos amorosos. Sin embargo, el cumbiambero está feliz de volver y su pareja Pamela Franco también.

“Me emociona pisar la pista, aunque yo creo que cantando es más fácil que bailando, pero sí complicado. Bueno, tenemos al mismo jefe, hay que darle”, dijo Domínguez al recalcar que fue la popular ‘señito’ quien lo convenció de volver a la pista.

El cantante también aseguró que la primera gala le servirá mucho para entender lo que pide el jurado y poder trabajar en una estrategia. Además, se refirió a sus rivales en la pista de canto.

“Nunca he competido contra César Vega, va a ser un placer. Ya me tocará cumbia o salsa a mí, estoy dispuesto a llegar a la final, siempre doy pelea, sea contra todo el mundo. No es un tema de miedo, siempre con respeto al rival, mi rival soy yo mismo. Tengo que ir mejorando a lo que el jurado quiere”, remarcó.

Respecto al bajo puntaje que obtuvo por su presentación y lo que conllevó a que cayera en sentencia, Christian Domínguez precisó que no está afectado, sino todo lo contrario, pues le permitirá dar una mejor performance en la próxima gala.

“No me ha desmotivado, no siempre he tenido el puntaje más alto, ni en canto ni en baile, o sea siempre ha sido bien observado. Ellos me han criticado de fallas de actitud, que no me creen lo que he cantado, no de fallas vocales”, sentenció.

PAMELA FRANCO ESTÁ FELIZ CON SU RETORNO A LA PISTA

Pese a su polémico historial que ha tenido Christian Domínguez con bailarinas de ‘El Gran Show’, como con Isabel Acevedo, el cumbiambero fue consultado por la opinión que tiene Pamela Franco, su actual pareja, sobre su regreso a una pista de show.

“Pamela está feliz, tranquila, me dice tú sabes lo que tienes que hacer, anda diviértete, yo vengo a divertirme, realmente, no vengo a presionarme. He cantado como si viniera a un karaoke, no le meto presión, a menos que sea algo que no conozca”, dijo.