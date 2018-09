Christian Hudtwalcker sobre saliditas con Cindy Marino: "No tengo nada que aclarar"

Después que la presentadora Cindy Marino asegurara que siente atracción por el periodista Christian Hudtwalcker, el conductor radial se convirtió en el blanco de las bromas de sus oyentes e, incluso, de su compañero Alan Diez.



Ayer, en su programa ‘La hora revuelta’ por ‘Capital’, una seguidora de Christian Hudtwalcker increpó a Alan Diez por ser el ‘Cupido’ entre el periodista y la modelo.



“Estoy súper deprimida por tu culpa, Alan. Yo no sé por qué estás tan contento si toda esta situación se ha generado por ti. Si a mí me vienes a fastidiar con alguien, por reacción natural me voy a avergonzar”, dijo la oyente.



Luego, Christian Hudtwalcker aseguró que es un hombre ‘tímido’. A lo que la oyente respondió: “Eso es lo que más me gusta de ti, Christian. Es en serio. Alan nos ha cortado las alas a muchas”.



‘EL AMOR ES ASÍ’



En otro momento, Alan Diez le dijo a su compañero que ‘el amor es así, llega en cualquier momento sin imaginar’.



“Hay una salsita: ‘Saliditas conmigo...’. Ojalá te vaya bien, Christian... Es lindo ilusionarse y enamorarse. Te lo aconsejo. Vivo enamorado de mi esposa. Todos los días riego la maceta y soy eternamente feliz. El amor es así, cuál es el pecado de enamorarse, en verdad, Christian. Me siento creador de esto. Esto me emociona, qué bacán”, señaló Alan.



Consultado vía telefónica, Christian Hudtwalcker evitó referirse a las declaraciones de Cindy y solo dijo: “No tengo nada que aclarar”.



Como se recuerda, la actriz cómica señaló que Christian Hudtwalcker es ‘caballero y guapo’ y, además, la hace reír ‘bastante’.