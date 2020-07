INDIGNADO. Christian Meier criticó que Martín Vizcarra le diera la espalda a Celia Capira, la mujer que corrió tras el carro que transportaba al mandatario en su salida de Arequipa.

El actor no quiso dejar pasar la oportunidad de pronunciarse sobre la crítica situación que vive Arequipa por la pandemia. Christian Meier se refirió específicamente a Celia Capira, sobre ella escribió en su cuenta de Twitter “es la imagen viva de un país al que el gobierno le da la espalda. La única diferencia es que a ella se la dieron estando a un metro de distancia y todos pudimos verlo”.

Celia Capira, la mujer que se hizo conocida por correr detrás de la comitiva del presidente Martín Vizcarra , se ha convertido en el símbolo de los peruanos que luchan día a día por encontrar una cama UCI para su familiar infectado por el coronavirus. La arequipeña que durante varios días se mantuvo al frente del hospital esperando que tu pareja se recupere, pero lamentablemente esto no ocurrió y este martes le comunicaron que perdió a su esposo y nuevamente su llanto fue conmovedor .

En conversación con RPP Noticias, Celia Capira manifestó que el personal que atendía a su esposo le decía que él se encontraba estable. “Hoy le llevé el desayuno y me dijeron que estaba estable, con una saturación de 93”, acotó muy dolida aún por la noticia de la pérdida de su pareja.

Entre lágrimas señaló que ningún doctor le dio más información sobre el fallecimiento de su cónyuge. “Es una negligencia, no sé qué fue, nadie me explica lo que ocurrió. Intenté buscar a alguien que me de información sobre las circunstancias de su muerte, pero nadie me explicó (…)”, recalcó.

Celia Capira es la imagen viva de un país al que el gobierno le da la espalda. La única diferencia es que a ella se la dieron estando a un metro de distancia y todos pudimos verlo. — Christian Meier (@oliverdog) July 22, 2020

Martín Vizcarra tras muerte del esposo de la señora Celia Capira - tROME

