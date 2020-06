DESPLAZÓ A PHILLIP BUTTERS DE LAS TENDENCIAS DE HOY. La iniciativa de Christian Meier #ApoyemosElComercioLocal, un hashtag con el que busca aprovechar sus redes sociales para dar a conocer a pequeñas y medianas empresas.

“Hoy y mañana le haré RT a todas esas micro y medianas empresas que necesitan levantarse tras estos meses de crisis. Envíeme una publicidad de su empresa y agregue HT #ApoyemosElComercioLocal”, escribió Christian Meier en sus redes sociales.

El hashtag #ApoyemosElComercioLocal se volvió rápidamente viral en redes sociales. Miles de emprendedores le escriben a Christian Meier para contarle sobre su pequeña o mediana empresa y aparecen en las redes sociales del actor, junto a la mencionada etiqueta en Twitter.

“Hola Christian, no formo parte de una empresa pero me sacaron del colegio donde trabajaba y ahora esroy realizando Ppts interactivos para los profes que realizan clases virtuales ojala y me puedas hacer un rt #ApoyemosElComercioLocal”. “Vendemos miel de abeja 100% natural. De excelente calidad. Sin aditivos ni preservantes. #ApoyemosElComercioLocal”, se lee en las redes sociales tras el anuncio que hizo Christian Meier.

Durante la cuarentena, Christian Meier también se volvió tendencia por su crítica a influencers. “Quedará grabado en los libros de historia que los -mal llamados- “influencers” no sirvieron para nada en los tiempos de crisis”, escribió el actor en su cuenta de Twitter. La publicación alcanzó los 11 000 me gusta y cerca de 2.000 RT´s. Los usuarios en redes sociales le dan la razón al también cantante y consideran que los influencers han mostrado su peor rostro en la pandemia.

