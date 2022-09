EN POLÉMICA. El arquero Christian Ortiz está nuevamente en el ojo de la tormenta, esta vez por una denuncia de Antonella Carranza, la hija del popular Puma Carranza. Según informó Amor y Fuego, la joven lo acusó de haberla agredido verbalmente a ella y a su pareja en plena calle.

A través de sus redes sociales, Antonella contó que el futbolista la interceptó en la vía pública para amenazarla, pese a que estaba junto a su menor hija con Xamia Rodríguez. “ Este señor Cristian Ortiz es un tremendo patán, matón y sinverguenza . Se atreve a amenazar, agredir verbalmente e intentar amedrentar a otras personas en la calle estando en compañía de su menor hija (sin importarle que la niña presencie todos estos actos nauseabundos). En reiteradas ocasiones le pedí que se vaya y respete, que estábamos mujeres y niños, mientras él no paraba de amenazar e insultar en cuanto bajó de su carro, como un verdadero animal ”, contó la hija del Puma.

Antonella Carranza fue consultada por Amor y Fuego sobre el altercado que mantuvo con el pelotero y explicó que está viendo en caso con las autoridades. “Estaba la niña presente y no le interesó, me agredió a mí y a mi pareja, no físicamente, pero sí con amenazas. Yo estoy grandemente sorprendida con el tipo de persona que es, la manera que se comportó vulgar, como un matón, terrible, pero ya lo estoy viendo con las autoridades”, acotó.

Ex de Christian Ortiz lucha por ver a su hija

Xamia Rodríguez, la madre de la hija de Christian Ortiz, está viviendo un verdadero calvario luego que el futbolista la alejara de su pequeña hace más de siete meses. La joven ha iniciado una ardua lucha para recuperar a la menor y finalmente, el agosto pasado, obtuvo la tenencia provisional de su pequeña.

Sin embargo, hasta el momento no ha podido dar con el paradero de la niña, hasta que hace unos días escuchó de la denuncia de Antonella Carranza y descubrió que el arquero y su pequeña estaban viviendo en un condominio en San Isidro.

Xamia se apersonó hasta el lugar y encontró a Christian Ortiz, quien le cerró la puerta en la cara. La mujer gritaba el nombre de su pequeña desde los exteriores del departamento y la menor rogaba por ver a su madre, pero el futbolista no se lo permitió.

