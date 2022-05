Xamia Rodríguez, madre de la hija de Christian Ortiz, arquero de Alianza Atlético, se presentó este lunes en Amor y Fuego y denunció al futbolista por no permitirle ver a su hija. Según contó, el pelotero se llevó a su pequeña cuando su abuelo se contagió de Covid-19 y desde ese momento no se la ha devuelto.

Además, la modelo aseguró que fue víctima de maltratos físicos y psicológicos por parte del deportista y que todo empezó cuando ella inició una nueva relación, pese a que él también tiene una nueva pareja en la actualidad.

En ese sentido, Xamia mostró un audio de octubre de 2021, en el que Christian Ortiz le dice que aún la ama pese a estar en una relación. “Que escuche su enamorada”, advirtió la denunciante antes de mostrar el mensaje.

“De repente me arrepienta mañana de decirte lo que te voy a decir ahorita, te lo he dicho en meses... te amooo, te amo todavía y no sé qué pasará con esto que siento pero bueno... tenerte acá ese día...”, se le escucha decir al arquero.

XAMIA MANDA MENSAJE A LA PAREJA DE CHRISTIAN ORTIZ

Rodrigo González escuchó el audio y se mostró consternado, pues Christian Ortiz tiene una novia hace un año supuestamente. “Que se entere, le traté de decir, no quisiste escuchar, bueno... ahí tienes”, dijo Xamia Rodríguez.

