En la reciente emisión de “La Voz Generaciones”, Christian Yaipén captó la atención de sus compañeros luego que se animara a confesar que es fanático de la famosa agrupación mexicana RBD.

La revelación del líder de “Grupo 5″ vino después de que la banda “The New Wave” se animara a interpretar “Rebelde” en el escenario.

Karen Schwarz aplaudió la presentación de los jóvenes, y de pronto fue interrumpida por Christian, quien le consultó sí RBD era de su época. A lo que la conductora solo atinó a responder: “Claro, yo era Mía Colucci argentina, la más antigua. Ja, ja, ja”.

Tras ello, Christian Yaipén intervino para brindar su opinión respecto al performance “The New Wave”, y fue en ese momento que se declaró fan de RBD.

“Al principio entraron muy mal, pero muy mal, pero pasaron segundos y todo les fue de maravilla hasta el final, los felicito de verdad. Eso es lo que importa, nosotros los artistas siempre nos va a pasar eso, a veces los nervios, que a veces la garganta, hasta sentimos la garganta seca, pasan mil cosas, pero eso es lo que se quiere al final, eso que ustedes han demostrado”, puntualizó.

“A mí me ha encantado esta presentación, además me encanta la canción y me encanta RBD. Ja, ja, ja”, añadió entre risas y sorprendiendo a más de uno.

Grupo 5 revela la fecha para la venta de entradas y el estadio del concierto por su 50 aniversario

La espera terminó. El Grupo 5 está a pocas semanas de celebrar su 50 aniversario y no cabe duda que el festejo será a lo grande. Días atrás, Christian Yaipén anunció que agrupación de cumbia dará un importante recital en uno de los estadios más importantes de Lima.

Esto ocurrió durante la emisión del programa ‘La Voz Generación’, en donde el menor de los Yaipén anunció que ya tiene fecha para su concierto en Lima y será el próximo sábado 1 de abril. Sin embargo, en aquel momento prefirió aún no revelar más datos.

