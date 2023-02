Úrsula Boza y Christopher Gianotti visitaron este jueves el set de ‘Mande quien Mande’ y confirmaron que retomaron su relación amorosa luego de más de un año separados. La parejita se mostró feliz junta nuevamente aunque aseguraron que están tomando la situación sin presiones ni expectativas.

María Pía Copello y La Carlota los sometieron a sus ‘preguntas picantes’, donde les consultaron cuál de los dos fue infiel primero durante su matrimonio. En un primer momento, ninguno de los dos se animó a contestar pero luego la actriz hizo una aclaración.

“Sacar los pies del plato es estar con la persona y tener otra relación. Cuando nosotros iniciamos, no éramos enamorados y yo en una fiesta le di un beso a un amigo. Con Christopher salíamos nomás, pero cuando nosotros hemos estado separados tres años, él estuvo con una chica, eso fue a los seis meses que nos separamos, pero yo lo tomé como una infidelidad”, expresó.

Por su parte, Gianotti indicó que sí le dolió mucho enterarse que la madre de sus hijas besó a otra persona. “Yo soy antiguo, ya le había dado un besito y salíamos siempre, sí me dolió”, acotó en su defensa, mientras que la ‘Mirada de Tiburón’ aseguró que el actor ‘cambió un Rólex por un Cassio’.

ÚRSULA BOZA Y CHRISTOPHER GIANOTTI RETOMARON SU RELACIÓN

La actriz Úrsula Boza estuvo este jueves en ‘Mande quien Mande’ y confirmó que retomó su relación con Christopher Gianotti. María Pía Copello le consultó sobre su actual vínculo con el también actor, luego de varias especulaciones sobre un amiste.

“Ya nuevamente estamos juntos, caí. A principios de febrero retomamos. Definitivamente nuestro podcast ‘Por algo pasan las cosas’ ayudó muchísimo porque hemos hecho terapia ahí juntos. Pero ya estamos más maduros, hemos sanado nuestras heridas, hemos vuelto a tener la comunicación que en un momento se perdió, y la química que tenemos la puedes ver en el programa”, acotó.

En un momento, la ‘Carlota’ presentó un regalo a Úrsula Boza y del enorme paquete salió Christopher Gianotti, que le dio un tierno beso dejando sorprendidos a los conductores.

“Lo más importante es no tener presión, disfrutar de esta nueva etapa de madurez, de equilibrio, sin expectativas, sin presiones”, dijo el actor sobre la madre de sus hijas.

Además, confesaron que fue Christopher Gianotti quien siempre quiso volver con Úrsula Boza. “Soy un poquito acalorado, no me controlo, ella es obviamente una mujer hermosa, siempre linda, pero ella me choteaba”, refirió.

“Yo también quería pero prefería aguantarme para estar segura”, dijo la actriz.

Úrsula Boza confirma que volvió con Gianotti

