Cielo Torres alista su lanzamiento musical como solista y asegura que la romperá este verano  | ENTREVISTA | FOTOS

Si el 2018 fue un año exitoso para Cielo Torres, este que acaba de iniciar será de mayores retos para la actriz revelación, que se consagró con el papel de la malvada ‘Sabrina’, en ‘Ojitos hechiceros’.“El 2018 fue un año espectacular, podría decir uno de los mejores de mi vida”, dijo la actriz.

¿Habrá un antes y un después de ‘Sabrina’?

Sí, porque ha marcado mi vida y marcará siempre. Yo sé que en algún momento va a culminar esa etapa, pero definitivamente fue el inicio de cosas muy bonitas, de acercarme a gente que no conocía y que no sabía de mí. ‘Sabrina’ y ‘Ojitos hechiceros’ me dieron la oportunidad de que la gente sepa quién soy.



Lo raro es que ‘Sabrina’ es mala y muy querida por la gente...

Hay mucha gente que, gracias a Dios, respeta mi trabajo y entiende que es parte de un personaje. Las señoras y señores me hablan siempre con mucho respeto y cariño y eso me parece increíble. Incluso, hay muchas niñas que me mandan sus videos con sus pelucas rojas y vestidos bailando como ‘Sabrina’, son mis ‘sabrinators’, como dicen en la novela.

¿No temes que te encasillen como mala?

Para mí es una bendición que el personaje haya marcado tanto. Al iniciar un proyecto no sabes qué tanto va a calar en la gente, si les va a gustar o, simplemente, pasará como uno más. La gente hizo de ‘Sabrina’ uno de sus personajes favoritos y no tengo miedo de encasillarme. Yo sé que en este momento todos me miran como la mala de la novela, pero con el tiempo y con los diferentes proyectos en los que voy a estar podrán verme en otras facetas como actriz. Puedo interpretar cualquier papel que me proponga, porque a mí me encantan los retos y considero que este fue uno de los más difíciles de mi carrera artística. El 2018 ha sido el resultado de todos mis años de lucha.

Las expectativas para el 2019 son altas...

Yo siento que hay muchas cosas más por trabajar y eso es lo que voy a hacer en el 2019. Prepararme más, hacer más cosas en teatro, televisión, en la música.



¿Vas a lanzar un tema?

Estoy trabajando en mi música propia, son temas que se están preparando para que yo pueda cantarlos y estoy súper emocionada... hay un tema inédito, compuesto y producido por un gran artista y sé que en verano esta canción dará que hablar.

¿La música es tu pasión?

Yo he nacido con la música y me ha permitido ganar dinero para pagar mis clases de teatro. Ahora los artistas tienen que estar más preparados y eso es algo que vengo haciendo hace mucho tiempo, estoy preparada para la guerra ja, ja, ja. Si quieren que cante, canto. Si quieren que actúe, lo hago. Si quieren que baile, bailo.



¿Qué deseos pediste a la medianoche?

Definitivamente que el trabajo no me falte, salud, porque sin salud no puedo trabajar y tener a las personas que quiero a mi lado, que son mi fortaleza.

Y el amor...

Bien, gracias ja, ja, ja... vamos a ver si se da el tiempo. Me siento feliz con lo que estoy haciendo, feliz con los proyectos que vienen.



Se ve como un año prometedor.

Sí, un año prometedor en el que voy a trabajar para seguir cumpliendo mis sueños.