La cantante Cielo Torres felicitó a Brunella Torpoco porque grabará una miniserie basada en su vida y carrera musical, pues considera que tiene una gran historia de superación y está segura que el público se enganchará con su biografía . Además, nos contó que viene grabando su nuevo videoclip llamado ‘El regalo más lindo’ y está contenta con su trabajo como conductora en ‘Domingo de Fiesta’.

“ Me parece increíble que se pueda mostrar una historia real de superación, de crecimiento, es muy importante y creo que la gente se va a identificar mucho con su historia . Es una gran idea de su equipo y sé que la gente lo consumirá, yo también quiero ver si historia porque hay muchas cosas que uno puede saber por la pantalla, pero en una serie se descubre más”, sostuvo la cantante y conductora de ‘Domingo de Fiesta’.

Tus seguidores te preguntan cuándo regresas a la actuación, ¿tienes algún proyecto actoral para los próximos meses?

He grabado un unitario para ‘Milagros de la Rosa’, que saldrá próximamente en América Televisión, no tengo la fecha exacta, pero igual yo sigo haciendo casting para películas, series, porque la vida del actor es así, no me llegan de gratis los papeles ni me llaman directamente. Sigo pasando casting como cualquier otro actor.

¿Y cómo te está yendo en tu carrera musical?

Superbién, la próxima semana estoy grabando el videoclip de mi nueva canción ‘El regalo más bonito’, que es una tema inédito, dedicada al amor, voy a contar una historia diferente y estoy muy entusiasmada.

También te va muy bien en la conducción de ‘Domingo de Fiesta’...

Sí, tenemos gran acogida con el público, con las familias peruanas y estoy agradecida por tener la oportunidad de ser la conductora ‘Domingo de Fiesta’, que llega a nivel nacional e internacional. Se vienen muchos más proyectos en mi carrera, pero aún no puedo adelantar nada concretamente.

FUE VÍCTIMA DE ‘PIRATAS DIGITALES’ EN SPOTIFY

Recordemos que hace unas semanas la cantante Cielo Torres denunció que ha sido víctima de los “piratas digitales”, debido a que se adueñaron de sus temas en la plataforma Spotify.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante peruana contó cómo sucedió este lamentable hecho que la viene perjudicando.

“Como hay delincuencia en las calles, también hay digital. Nosotros los cantantes distribuimos nuestras canciones en diferentes plataformas y una de esas ha sido Spotify. Sucede que hay un pirata que está bajando muchas de mis canciones para luego adueñarse, en ese proceso muchos artistas no se dan cuenta”, narró.

Sin embargo, la conductora de “Domingos de Fiesta” sostuvo que con el apoyo de su equipo están realizando todas las gestiones para recuperar las canciones.

La cuenta que se habría adueñado de las canciones de Cielo Torres se trataría de Apocalipsis Music.

“Vamos a recuperar mis temas y regresen a mi cuenta de la plataforma digital”, agregó la interprete.

En ese sentido, Torres agradeció a todos su público y amigos que se preocuparon. “Todo esto ha sido una frustración, pero no nos vamos a detener y seguiremos luchando para que nuestros temas regresen a nuestra cuenta”, aseguró.

Cabe señalar que esta practica delincuencial informática no solo ha afectado a Cielo, sino también a varios artistas en el mundo.

Este hecho perjudica a un cantante, ya que disminuyen los oyentes y se pierde dinero. Además, cuando reintegren las canciones se tiene que volver a realizar promociones para que escuchen nuevamente los temas.