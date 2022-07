La cantante Cielo Torres afirmó que se divierte cantándole al desamor y que es su mejor terapia.

“Yo me divierto y soy feliz cantándole al desamor. Me divierto mucho, es una manera de desahogarse, es como ir a una terapia psicológica, así tal cual. Cuando canto ‘Te vas a arrepentir’, ‘Nunca es tarde’, ‘Te dejo libre’, veo que la gente sufre conmigo”, señaló Cielo.

Además, dice que “cuando sufres por amor se escriben las mejores canciones. Es una fuente de inspiración. Siempre digo que cuando sientes que estás sufriendo demasiado es porque algo bueno viene para ti, es como esa tormenta que nos enseña y nos hace fuertes”.

Actualmente el mercado está dominado por cantantes femeninas, sientes que hay más competencia...

Yo creo que es un buen momento para nosotras para seguir trabajando. El otro día me preguntaban ‘si hay tantas mujeres, no te parece que hay menos trabajo para ti’. Creo que es lo contrario, cuando se trata de una competencia todas sumamos y siempre vamos a querer sacar un producto mejor, seguir creciendo.

¿Estás soltera?

Las mujeres estamos solteras, pero nunca solas porque siempre hay opciones que es lo más importante. Mientras una está soltera, hay más opciones todavía.

¿Qué requisitos debe tener una persona para conquistarte?

El requisito más importante es poder comprender y acompañarme en este camino como artista. Estar en una relación no es nada fácil por el poco tiempo que tienes (para la pareja), porque me toca irme de la nada. Entonces, es difícil que una persona te pueda entender. El mejor requisito es que te pueda acompañar en este camino.

De otro lado, contó que cuando culmine la temporada del circo de La Chola Chabuca, en la cual participa, lanzará un nuevo tema que es muy importante para ella.

“Este año tengo el lanzamiento de una canción que es muy importante para mí, es una composición mía con Johnny Lau. Culminando la temporada del circo, termino de hacer las grabaciones y todo lo que se necesita para lanzarla”, señaló.

Harás un videoclip...

Ahora la canción no sale si no es con videoclip, sale sí o sí y me gusta porque creo que eso nos permite a nosotros, como artistas, siempre sacar algo mejor para el público.

CIELO TORRES: MELISSA NO MANTIENE A ANTHONY ARANDA

Cielo Torres ve feliz a Melissa Paredes y aseguró que no son ciertos esos rumores de que estaría manteniendo al bailarín Anthony Aranda.

“Lamentablemente, siendo figuras públicas, estamos expuestos a los ‘haters’ o comentarios mala onda. Yo veo una pareja normal, a Anthony trabajando en la televisión y en sus cosas. Así como a Melissa, a quien siempre la he visto chambeando y lo que la gente pueda suponer no significa que sea real”, señaló.