La actriz Cindy Marino contó que le propusieron sumarse a la sonada plataforma ‘Onlyfans’ y así generar ingresos, pero lo rechazó porque su hija ya es adolescente.

“Una productora me propuso, la semana pasada, hacer ‘Onlyfans’. La propuesta era para hacer unas fotos bien trabajadas, toda una producción, pero conversé con mi hija que tiene 15 años y me pidió que no lo haga. Me hizo ver las cosas, porque hay que mostrar un poco más y ya quedó descartado”, sostuvo Marino.

¿Y cómo te va en el aspecto sentimental?

Tranquila, soltera y sola. Ya llevo bastante tiempo así.

¿Le has cerrado las puertas al amor?

No. Si llega bien, pero estar con alguien no es algo que me quite el sueño.

Pretendientes no te deben de faltar…

Tengo amigos como todas las personas, por ahí me ofrecen una salida, comida o llamada, pero realmente no hay nadie que me ‘mueva el piso’.

¿Es cierto que regresas a la televisión y comicidad?

Sí. El 10 de octubre se estrena ‘La vacuna del humor’ a las 10 de la noche por Willax Televisión. Será un programa especial y estoy feliz porque Carlos Álvarez ha convocado un tremendo elenco. Estarán ‘Melcochita’, ‘Chatín’, Lelo Costa y Patricia Portocarrero. Estaré rodeada de maestros.

¿Solo será un programa especial o saldrá semanalmente?

Sabemos que será una edición especial, pero lo que venga más adelante está por verse. Sería genial poder continuar y Dios quiera que se dé.