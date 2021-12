Bailarina, ex malcriada, actriz y emprendedora. Cuatro momentos de la vida, entre ayer y hoy, de Cindy Marino. Convertida en una empresaria de Gamarra, lejos de la farándula peruana, nos lleva a este presente que lo afronta con entusiasmo y sacrificio. Está convencida que en el mundo de la televisión reina la hipocresía y de regresar, haría personajes con contenido y que no solo muestre su anatomía. Para abrir su tienda, registrar y producir su propia marca de jeans, tuvo que desprenderse de propiedades que jamás pensó. Toda una historia.

Cindy, ¿Por qué no tienes OnlyFans?

Un fotógrafo me planteó la idea.

¿Cuál fue tu respuesta?

A principio lo pensé.

¿Qué te desanimó?

Iba a hacer unas fotos bien artísticas, pero en esa red buscan otra cosa.

¿Se iban a decepcionar?

Claro, porque quienes entran, van buscando otro contenido. Iban a pedir mucho más de lo que yo pensaba ofrecer.

Toda esa urgencia surgió en lo más alto de la Pandemia

Yo he mandado saludos a marcas, publicitado negocios.

¿Cuánto se cobra?

En mi caso fue 100 dólares o 300 soles.

¿Fue difícil sobrevivir?

Fue un poco complicado. Pero me organicé mejor. En lo económico, me he vuelto más mente fría.

Tuviste un programa de radio y tocabas temas de farándula

Normalmente repetíamos el contenido de los diarios.

¿No opinabas?

No lo hago porque no me interesa la vida de los demás.

¿Cuántas amigas tienes en el espectáculo?

Hay muchas conocidas

¿Eso quiere decir?

No se ha dado una relación amical

¿Alguna te traicionó?

Una vez pasó que me sentí traicionada y luego normal, volvió a ser una conocida de confianza.

¿Tan difícil es la convivencia?

Hay bastantes chismes, cosas de ese tipo.

Parece que todas se llevaran bien

El mundo de la farándula, te ‘pelan’ el diente todo el tiempo, te volteas, y hablan mal de ti.

¿Estás decepcionada?

No son reales, son hipócritas.

Están los que quieren llamar la atención.

Hay mucho payaso que habla por querer ganarse un espacio.

La gente te pide en la TV

Hasta el día de hoy, cuando me ven, gritan: ‘A Cindy le dicen…’

Creo que no deseas volver

No se ha dado.

Pero tampoco te emociona regresar

Ya no volvería hacer algunas cosas.

¿Nunca más la mujer sensual?

No hay problema en hacer chica sexy, pero con un contenido y no solo mostrar piel.

A propósito, se te relacionó con el periodista Christian Hudtwalcker

Fuimos a comer un par de veces, pero nada comprometedor. Fue una cosa de ‘patas’.

Una mujer sabe cuándo el varón busca algo más

No sentí que haya intentado ‘gilearme’.

De repente es tímido

Hay cierta química y netamente a amistad.

¿Es divertido?

Bastante y criollazo.

¿Te gusta su estilo para vestir?

No le queda mal.

¿No volvieron a verse?

A veces hay un saludo, un ‘Cómo estás’.

Ahora eres emprendedora

He creado Cindy Marino Jeans.

¿Tienes todos los documentos en regla?

Tengo una contadora, administradora, vendedora. Una planilla para los trabajadores, soy la imagen y tengo un sueldo.

¿No te animaste a estudiar algo relacionado?

Llevé un ciclo en la UPC, pero tuve que dejar, por el tema económico.

¿Cuánto has invertido?

He tenido que vender mi camioneta.

O sea, es un buen billete

Primero tenía una cantidad y tuve que gastar más y por eso vendí mi movilidad, pero creo que pronto volveré a comprarme una.

¿Tú vas a estar en el mostrador?

Siempre estaré acá.

Estás poniendo todo de tu parte

Es mi negocio, mi dinero.

Entonces que todo vaya bien

Muchas gracias y los espero en Sebastián Barranca 1597. Feliz de recibirlos.

