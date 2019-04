'Avengers Endgame': Filtran 5 minutos de la película y fanáticos reaccionaron así en redes sociales | VIDEO | FOTOS

Ultimas Noticias*



Se filtraron escenas de #AvengersEndGame y les quiero decir adiós a toda la gente que me sigue y amigos de Twitter, porque no quiero Spoilers no luego de que me spoilearon la muerte de Spidey en Infinity War.



Vovere cuando vea EndGame chauu 🖐 pic.twitter.com/E9C1YLpXPR