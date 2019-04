"Avengers: Endgame": Marvel confirma que no tendrá intermedio pese a que durará más de 3 horas

A tan solo semanas para el estreno de 'Avengers: Endgame' en Perú, más detalles de la esperada película de Marvel salen a la luz. Muchos fans, al enterarse que la duración de la cinta será de más de 3 horas empezaron a preguntarse si es que habrá una pausa o intermedio. ¿Sucederá? Todo indica que no.

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige afirmó que "Siempre ha dicho que una película dura lo que tiene que durar", en declaraciones al sitio io9.



Por este motivo, Feige confirma que 'no habrá descanso para ir al baño' en 'Avengers: Endgame' y que la duración de la película será la 'necesaria'. Aquí sus declaraciones.

"No somos fanáticos de las películas excesivas. No somos fanáticos de largos trabajos por ninguna razón. Somos fanáticos de las películas 'que desearías que no terminaran'. Películas que deseas volver a ver apenas termine. Y películas en las que no ter permitan encontrar un momento para salir corriendo al baño . Eso es cuando una película funciona. Y si una película no se siente así, seguiremos recortando, continuamos reduciendo el tiempo. Esto sucedió en cierta medida en esta película. Pero llegamos a un punto en el que se siente muy emocionante y pasa muy rápido y al final es la duración perfecta. Y todos los que vieron la película sintieron lo mismo", dijo Feige.

Pese a esto, en México se mantiene el rumor de que las salas de cine realizarán un pequeño corte en medio de la película más esperadas por los fans de Marvel.