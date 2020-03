Son varios los países del mundo los que vienen acatando la orden de cuarentena para evitar la expansión del coronavirus (COVID-19). Pero el aburrimiento viene siendo uno de los principales inconvenientes para poder “sobrevivir” al aislamiento social.

Hollywood, a través de varias películas, ha mostrado distintas ideas de qué hacer cuando está en aislamiento de manera imprevista.

1. “La ventana indiscreta” (1952)

Después de romperse una pierna en una misión peligrosa, el fotógrafo profesional Jeff (James Stewart) está confinado en su apartamento de Greenwich Village, en una silla de ruedas mientras se recupera. La ventana de su dormitorio da un patio interior y para matar el tiempo del verano, decide observar a sus vecinos que dejan las ventanas abiertas para soportar mejor el calor.

Entre los inquilinos que observa, hay un bailarín, una mujer solitaria, un escultor, un compositor, varias parejas y un vendedor de joyas llamado Thorwald. Todo en la vida de Jeff cambia cuando ve como uno de ellos tiene una acalorada pelea con su mujer. A raíz de este momento se obsesiona y sus observaciones le llevaron a creer que ese vecino de enfrente era un asesino y que acabó con la vida de su esposa. Cada día que pasa se convence más de su teoría y se la cuenta a su novia Lisa Fremont (Grace Kelly). Aunque al principio no le creyese, terminará ayudando al lisiado protagonista a resolver este misterioso suceso.

2. “La invasión de los ladrones de cuerpos” (1958)

En la ciudad de Santa Mira, en California, el médico Miles Bennell empieza a recibir quejas de varios pacientes sobre sus seres queridos, a los que acusan de ser unos impostores. El psiquiatra local, Dan Kauffman, considera que se trata de un episodio de histeria colectiva. No obstante, un amigo de Bennell, Jack Belicec, descubre en su casa un extraño cuerpo sin vida que aún no está desarrollado por completo.

La misma situación va a experimentar Becky Driscoll, una antigua novia de Bennell, que haya una figura femenina. El médico llama a Kauffman para que observe el descubrimiento, pero los cuerpos han desaparecido y el psiquiatra sospecha que Miles es víctima de la misma histeria que están sufriendo sus pacientes de forma progresiva. Sin embargo, el hallazgo de unas insólitas vainas gigantes de las que parecen brotar los cuerpos corrobora la existencia de un misterio sin resolver que le dará un toque de intriga al filme.

3. “The Great Escape” (1963)

Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Un grupo de oficiales ingleses y norteamericanos que están prisioneros en un campo de concentración nazi, se proponen organizar una fuga en la que se verán implicados doscientos cincuenta presos. Para llevar a cabo su plan comienzan a excavar tres túneles.

4. “Escape a la victoria” (1981)

En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de prisioneros del campo de concentración de Gensdorff juega al fútbol. Al comandante del campo, Karl von Steiner, testigo de los partidos y antiguo jugador, se le ocurre organizar un enfrentamiento entre la selección alemana y un combinado de prisioneros aliados. Estos rechazan la oferta por considerarla propia de un acto de propaganda del régimen nazi, hasta que comprenden que el encuentro les ofrece la posibilidad de poner en práctica un plan de fuga. El partido se jugará en París y los aliados contarán con el apoyo de la resistencia francesa.

El equipo de los prisioneros es entrenado por el capitán, John Colby, un exjugador del West Ham. Cuando el partido se celebra, el grupo de futbolistas prisioneros tiene la oportunidad de escaparse durante el descanso.

5. “Thelma y Louise” (1991)

Thelma (Geena Davis) y Louise (Susan Sarandon) son dos mujeres distintas. Mientras que Thelma es una mujer atrapada en una vida gris y en un matrimonio infeliz con Darryl (Christopher McDonald), Louise trabaja fuera de casa como camarera, con la única aspiración de que su novio le pida matrimonio.

Entre las dos intentarán vivir una escapada tranquila de un fin de semana, sin preocupaciones, marchándose a una casa de la montaña. Durante el viaje por carretera tienen un aparatoso encuentro en el que un hombre que intenta violar a Thelma acaba muerto, por lo que ambas amigas tienen que cambiar sus planes y marchar a México.

El homicidio se descubre y la policía acaba relacionándolas con lo sucedido. Mientras, ambas mujeres se encuentran con TJ (Brad Pitt), un autoestopista que acaba robándoles todo el dinero, por lo que tienen que robar un banco para subsistir. Después de ser perseguidas por la policía, y acorraladas cerca del Gran Cañón, toman una dura decisión.

6. “Lost in translation” (2004)

Bob Harris (Bill Murray) tuvo que aceptar un trabajo para rodar un anuncio en Tokio, ya que su carrera como actor no atravesaba el mejor momento. Una vez en la ciudad japonesa, Bob no termina de acostumbrarse a los enormes rascacielos y tampoco al ruido incesante que los rodea; además, el cambio de horario le ha provocado la pérdida de sueño. Así las cosas, a Bob no le queda otra que pasar gran parte de su tiempo en la barra del bar del hotel, donde conocerá a Charlotte (Scarlett Johansson).

Esta joven ha viajado hasta allí para acompañar a su novio fotógrafo, pero la verdad es que pasan poco tiempo juntos y Charlotte, sola y sin idea de japonés, se aburre. Entre Bob y la chica surge enseguida una conexión: la de sentirse solos en medio de muchísima gente y no encontrar su sitio en aquella ciudad, tan alejada en espacio y costumbres a las suyas. ¿Amistad? ¿Amor? ¿Atracción? A veces no hay por qué poner nombre a los sentimientos y menos cuando estos se creen temporales.

7. “Guerra Mundial Z" (2013)

Adaptación del libro de Max Brooks que cuenta la historia de Gerry Lane (Brad Pitt) un reputado investigador de las Naciones Unidas que se ve envuelto de repente en un apocalipsis zombi. Después de ser llevado a un portaaviones del ejército, Gerry recibirá la misión de averiguar el origen del virus que está destruyendo la humanidad a pasos agigantados. Deberá viajar a Jerusalén, último lugar del que se tienen registros del virus que dio origen a la pandemia. Aquí comenzará una carrera contrarreloj que Gerry tendrá que ganar si quiere salvaguardar el futuro de una humanidad que está siendo devastada por unos seres rabiosos que parecen tener su origen en un virus diseñado y propagado por los seres humanos.

Max Brooks es hijo del conocido director Mel Brooks y la premiada actriz Anne Bancroft. Dirige Marc Foster (‘Monster’s Ball’, ‘Quantum of Solace’), y en el reparto, encontramos los nombres de Brad Pitt (‘El curioso caso de Benjamin Buttom’), Bryan Cranston (‘Breaking Bad’), James Bagde Dale (‘The Pacific’) y Mireille Enos (‘The Killing’).

8. “Bird Box” (2018)

Una fuerza misteriosa se ha apoderado de la tierra. Las personas que se mantienen con vida refugiadas en el interior de las casas solo saben una cosa: si la ven, mueren. Malorie (Sandra Bullock) ha conseguido sobrevivir junto a sus dos hijos, pero, esperanzada, reúne fuerzas para abandonar el refugio en el que viven hasta ahora. Durante dos días, harán un peligroso viaje con los ojos vendados, con el objetivo de encontrar un lugar mejor, pero pronto se darán cuenta de que algo les sigue.

Adaptación de la novela Bird Box de Josh Malerman que dirige la cineasta danesa Susanne Bier (En un mundo mejor, Después de la boda), y que cuenta con un guion de Eric Heisserer (La llegada, Nunca apagues la luz). El reparto está compuesto por Sandra Bullock (Gravity, La proposición), Sarah Paulson (Serie American Horror Story, 12 años de esclavitud), Rosa Salazar (El corredor del laberinto: La cura mortal, El corredor del laberinto: Las pruebas) y David Dastmalchian (Blade Runner 2049, Prisioneros), entre otros.





9. “Parásitos” (2019)

Ki-taek (Kang-ho Song) es el patriarca de una familia pobre que malvive en un piso bajo en Seúl, pagando las facturas a base de trabajos precarios y robando el wi-fi de los vecinos. Su situación cambia un día en el que su hijo logra que le recomienden para dar clases particulares de inglés en casa de los Park, una familia acaudalada. Utilizando su ingenio, el joven conseguirá ganarse la confianza de la señora de la casa, y así irá introduciendo, poco a poco, al resto de sus familiares en distintos trabajos del servicio doméstico. Será el comienzo de un engranaje incontrolable, del cual nadie saldrá realmente indemne.

Comedia negra de suspense que dirige el surcoreano Bong Joon Ho (Okja, Snowpiercer: Rompenieves), y que cuenta en su reparto con Kang Ho Song (El imperio de las sombras), Sun-kyun Lee (2036 Apocalypse Earth), Yeo-jeong Jo (The target: El objetivo), So-dam Park (Shimajiro and the Rainbow Oasis) y Woo-sik Choi (Tren a Busan).

10. “La trinchera infinita” (2019)

Higinio y Rosa llevan pocos meses casados cuando estalla la Guerra Civil, y la vida de él pasa a estar seriamente amenazada. Con ayuda de su mujer, decidirá utilizar un agujero cavado en su propia casa como escondite provisional. El miedo a las posibles represalias, así como el amor que sienten el uno por el otro, le condenará a un encierro que se prolongará durante más de 30 años.

