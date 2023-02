“Titanic”, la película que nos dejó con un nudo en la garganta por el trágico final del protagonista y de cientos de personas que viajaban en el barco, continúa siendo una de las favoritas del público, que aunque sepa de memoria la trama, no duda en verla una y otra vez. Si bien, la historia de amor entre Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater cautivó a todos, hubo otros personajes que también se robaron la atención de la audiencia; uno de ellos fue el de la pequeña Cora, interpretada por Alex Owens-Sarno.

Si no la recuerdas, te comentamos que en la trama, ella bailó con Leonardo DiCaprio en la fiesta que realizaron los pasajeros de tercera clase. Debido a que han pasado más de 25 años desde que se estrenó el filme de James Cameron, te mostramos cómo lucía y actualmente cómo se ve la joven, quien ya es toda una adulta.

El rostro de Cora, de "Titanic" es uno de los más recordados (Foto: 20th Century Fox / Paramount Pictures / Lightstorm Entertainment)

¿CÓMO FUE LA PARTICIPACIÓN DE CORA EN “TITANIC”?

Cora Carmell era la niña que viajaba junto a su familia en tercera clase; es decir, donde estaban los pasajeros de condición más humilde. Si bien, apareció en algunas escenas, nadie puede olvidar el momento en el que bailó efusivamente con Jack, quien era su amigo.

Todo se desarrolló en la fiesta irlandesa que se celebró en el transatlántico RMS Titanic. Luego de bailar con la pequeña, el protagonista le dijo que era el turno de hacerlo con Rose, una situación que dejó con un poco de incomodidad en la menor, pero su rostro cambió cuando le dijo que ella era su favorita.

El momento en el que Jack le dice a Cora que bailará con Rose (Foto: 20th Century Fox / Paramount Pictures / Lightstorm Entertainment)

¿QUÉ PASÓ CON CORA EN “TITANIC”?

Cuando el Titanic se hunde, Cora muere junto al resto de tripulantes, algo que no se vio en el filme, pero quedó corroborado con la escena eliminada sobre su trágico final. En ella, la vemos junto a sus padres intentando salir por una de las rejas que fue cerrada. De inmediato vemos que el agua los alcanza y no tienen posibilidad de salvarse.

¿QUÉ EDAD TENÍA LA ACTRIZ DE CORA EN “TITANIC” Y CUÁNTOS AÑOS TIENE ACTUALMENTE?

Se supo que cuando Alexandrea Owens interpretó a Cora, ella apenas tenía nueve años, por lo que actualmente tiene 34 años.

En sus redes sociales se describe: actriz, escritora y productora (Foto: Alexandrea Owens / Instagram)

¿QUÉ HA SIDO DE SU VIDA?

A pesar de que Owens trató de mantenerse vinculada al mundo de la actuación, su familia decidió que se aleje de los sets de rodaje por bastante tiempo; eso no quiere decir que renegó de la fama que alcanzó, sino que quería tranquilidad, pero cuando la buscaban para tomarse fotografías y firmar autógrafos, ella accedía.

Gracias a su talento, tras “Titanic” (1997) fue llamada para las siguientes producciones: “A Closer Walk with Thee” (2017), “Enjoy the View” (2017), “The Haunting of Grady Farm” (2019), “Red Flags” (2020), “Con actors” (2020), “Let’s Get Physical” (2020), “Let’s Get Physical” (2020) y “Ghostbusters of Casablanca” (2020), según precisa IMDB.

Con un maquillaje que resalta su belleza (Foto: Alexandrea Owens / Instagram)

DATOS PERSONALES DE ALEXANDREA OWENS