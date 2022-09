En medio de gran expectativa se conocieron las primeras imágenes de la esperada película biográfica musical “Girl You Know It’s True”, basada en la historia del dúo pop de los ochenta Milli Vanilli.

La compañía europea Leonine Studios publicó el primer vistazo de la producción cinematográfica que revivirá el mayor escándalo de la historia de la música de los últimos tiempos.

Las primeras imágenes muestran a los actores Tijan Njie y Elan Ben Ali, quienes serán los encargados de interpretar los papeles principales de Robert Pilatus y Fabrice Morvan, además muestra cómo luce Matthias Schweighöfer interpretando al productor musical alemán Frank Farian.

Luego de varios intentos fallidos por llevar el mayor fraude de la música a la pantalla grande, Leonine Studios y los productores Wiedemann & Berg (Dark, The Lives of Others) emprendieron su mayor reto y actualmente están filmando el largometraje, cuyas grabaciones terminarían en diciembre.

El grupo Milli Vanilli, fenómeno de la música pop de finales de los años 1980, protagonizaron una escandalosa caída luego que su fundador, el productor alemán Frank Farian, reconociera públicamente que Morvan y Pilatus hacían ‘playback’ y que usaban la voz de otras dos personas.

Tras esta revelación, el dúo tuvo que ver cómo les era retirado el Grammy (el trofeo musical más preciado del mundo). Aunque intentaron relanzarse con otros nombres, ambos cantantes terminaron fracasando en sus proyectos musicales.

