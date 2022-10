Nikko Ponce, quien interpreta a Paolo Guerrero en la serie de Netflix ‘Contigo Capitán’ brindó una entrevista para Cinescape donde contó cómo fue meterse en la piel del Depredador para contar su historia en torno al escándalo que vivió previo al Mundial Rusia 2018.

“Paolo tiene una personalidad en la cancha y una personalidad en su día a día. Es una persona muy familiar, bastante tranquila entonces, por supuesto que es muy diferente a los personajes que yo he interpretado. Me pareció muy interesante y además un reto actoral, interpretar a alguien que sea distinto a mí en la forma de ser. Yo soy extrovertido, Paolo es una persona que dice las cosas exactas”, dijo el actor.

Asimismo contó que una semana antes de ser convocado para la serie de Netflix, estuvo en Máncora y una jovencita lo confundió con Paolo Guerrero. “Se me acerca una chica y me abraza con mucha efusión, me había confundido con Paolo”, dijo a modo anecdótico sobre su parecido físico con el futbolista.

PAOLO GUERRERO ESTUVO CON AMIGA DE NIKKO PONCE

Nikko Ponce también reveló que no conoció a Paolo Guerrero en la serie, sino que ya los habían presentado mucho antes. “ Yo conocía a Paolo, no profundamente, sino lo conocí porque él estuvo hace tiempo con una amiga mía”, confesó el actor.

Asimismo, aseguró que su investigación tuvo mucho que ver con el tema de la justicia para el Deprerador. “Esta era como una justicia para Paolo, una manera de contar su versión, lo que pasó realmente, entonces mi investigación fue mucho por ahí”, acotó el artista.

Nikko Ponce revela que conocía a Paolo Guerrero antes de grabar serie: “Estuvo con una amiga mía”

