La ceremonia de los Globos de Oro 2023 se llevarán a cabo en el hotel The Beverly Hilton, ubicado en Beverly Hills, California (Estados Unidos), este martes 10 de enero con una gran expectativa tras el boicot a la Hollywood Foreign Press Association que sucedió en los Golden Globes 2022. La transmisión en Latinoamérica no estará a cargo de TNT. Sin embargo, te ofrecemos algunas alternativas para poder verlo en vivo y en directo.

¿Quién transmite los Globos de Oro 2023 en el mundo?

En Estados Unidos, la transmisión oficial por televisión estará a cargo del canal NBC y, asimismo, se podrá ver vía streaming por Internet bajo el servicio de Peacock. Si bien no hay cobertura de TNT para los países de Latinoamérica, la otros opciones estarían sintonizando los canales de TV Azteca (México), E! Entertaiment (Latinoamérica) para poder seguir el desfile de las estrellas en la Alfombra Roja. Asimismo, el canal de YouTube de los Golden Globes televisará la previa del festival de cine.

PAÍSES CANALES TV Y STREAMING Estados Unidos NBC y Peacock México TV Azteca (Alfombra roja) Guatemala TV Azteca Guate (Todo el evento) Latinoamérica E! Entertaiment y YouTube Golden Globes (Alfombra Roja) España Movistar Plus (Todo el evento)

¿Cómo ver Globos de Oro 2023 en Latinoamérica?

Una opción para poder ver los Globos de Oro en Latinoamérica sería descargando una VPN. De esta manera, tendrás acceso al contenido de los canales y servicios streaming de los Estados Unidos como NBC y Peacock, que son los canales que transmitirán el evento en idioma inglés.

¿Por qué TNT no transmitirá los Globos de Oro 2023 en Latinoamérica?

TNT no ha detallado la razón por la que no televisará los premios Globos de Oro 2023. El conductor Rafael Sarmiento confirmó que no se pasará los Globos de Oro, pero hizo hincapié sobre que sí habrá cobertura especial para los Critics Choice del próximo domingo.

Hola a todos.

No. No vamos a transmitir los Golden Globes en TNT.

Arrancamos sin embargo con los Critics Choice este domingo, así que los esperamos. — RAFAEL SARMIENTO (@rafalitosarmi) January 9, 2023

¿A qué hora empieza los Globos de Oro 2023?

Horarios para ver los Globos de Oro.

19:00 horas de Costa Rica, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras

20:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador, Washington (Estados Unidos) y Panamá

21:00 horas de Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y República Dominicana

22:00 horas de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil

03:00 horas del miércoles 11 de enero en España, Italia, Francia y Alemania