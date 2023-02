Deadline obtuvo información actualizada sobre los planes de Warner Bros. Discovery al entrevistar al escritor y productor Akiva Goldsman, quien ha regresado a la compañía para encargarse de varios proyectos, entre ellos la secuela de ‘Soy leyenda’.

Akiva Goldsman habló acerca de la esperada película: “Estamos comenzando con dos proyectos que son divertidos y muy Warner”.

¿De qué tratará ‘Soy leyenda 2′?

Sobre la trama de la cinta, Goldsman indicó que se inspirará en ‘The last of us’ y que una de las ciudades que podrán verse es la de New York.

“ Comenzará unas décadas más tarde que la primera. Estoy obsesionado con ‘The last of us’, donde vemos el mundo justo después del apocalipsis, pero también luego de un lapso de 20 a 30 años”

“A medida que el hombre deja de ser el inquilino principal, ¿qué sucede? Eso será especialmente visual en Nueva York . No sé si subirán al Empire State Building, pero las posibilidades son infinitas”.

Akiva Goldsman reveló que para la secuela de ‘Soy leyenda’ regresarán a las raíces de la novela de Richard Matheson, publicada en 1954. El productor comentó lo siguiente:

“ Nos remontamos al libro original de Matheson y al final alternativo en lugar del publicado en la película . Matheson estaba hablando de que el tiempo del hombre en el planeta como especie dominante había llegado a su fin. Eso es algo realmente interesante que vamos a explorar. Habrá un poco más de fidelidad al texto original”,

Según la información obtenida por Deadline, no se sabe con certeza cuál será el papel de Michael B. Jordan en la producción, aunque sí se ha confirmado que formará parte del elenco.

‘Soy leyenda’ final alternativo

