‘Venom 2: Let There Be Carnage’ será uno de los grandes estrenos a nivel mundial en Octubre y el cual es esperado por muchos de los seguidores del antihéroe arácnido. Por ello, a continuación te traemos la fecha de estreno en cines peruanos y todo sobre la trama.

¿De qué trata ‘Venom: Let There Be Carnage’?

‘Venom 2: Let There Be Carnage’ marca el regreso de Tom Hardy como Eddie Brock, quien debe seguir lidiando con el simbionte. No obstante, esta vez deberá enfrentarse a complicado ‘enemigo’: Cargane, el simbionte que posee al asesino Cletus Kasady (Woody Harrelson).

La película de Sony Pictures y Marvel Entertainment llega casi tres años después de su primera cinta y permitirá recrear uno de los momentos más emocionantes de los comics de Marvel: la dinámica entre Venom y Carnage, quien hará su debut en el Universo Cinematográfica de Spider-Man.

Venom Let There Be Carnage se estrena este 7 de octubre en Perú.

¿Cuándo se estrena ‘Venom: Let There Be Carnage’?

Su estreno oficial está previsto para el 1 de Octubre en Estados Unidos y diferentes países, ello luego de una serie de retrasos en su lanzamiento a raíz de la pandemia.

¿Cuándo se estrena ‘Venom: Let There Be Carnage’ en Perú?

En los cines peruanos, ‘Venom: Let There Be Carnage’ aún llegará la siguiente a la cartelera peruana. Así, los fanáticos del antihéroe deberán aguardar hasta el jueves 7 de octubre para poder verlo en las salas de cine.

Reparto de ‘Venom: Let There Be Carnage’

Tom Hardy como Eddie Brock/Venom

Woody Harrelson como Cletus Kasady / Carnage

Michelle Williams como Anne Weying

Naomie Harris como Frances Barrison / Shriek

Reid Scott como Dan Lewis

Stephen Graham como Patrick Mulligan

