Claudia Meza: "Tengo miedo, pero seguiré con la denuncia" | ENTREVISTA

La Miss Trujillo, Claudia Meza, aplaudió la valentía de Paula Ávila por sentarse en el ‘sillón rojo’ de ‘El valor de la verdad’ y ratificar su denuncia. Sin embargo, teme que tomen represalias en su contra, tras haber iniciado acciones legales.



Claudia, Paula ratificó su versión, dijo que la drogaron e incluso te brindó su respaldo en ‘El valor de la verdad’…



Estoy muy feliz que ‘Poly’ haya salido a declarar y que se haya ratificado en todo lo que dijo. Yo también me ratifico, porque nunca mentí.



Reveló que hay nuevas chicas que se han comunicado con ella y le han confesado que también fueron drogadas en la fiesta…

No solo chicas de esa fiesta, sino también de otras reuniones que han acontecido.

Paula comentó que Daniela Arroyo sería una de las nuevas víctimas…

Bueno, es tema de Daniela si sale o no sale a declarar. Sus razones debe tener.



¿Confías que se haga justicia con tu caso y que los culpables reciban un castigo?

Lo dejo en manos de la justicia. Aquí nadie tiene corona y todos tienen que llevar el mismo proceso, tal como muchos peruanos.

¿Temes que tomen represalias en tu contra?

Como cualquier persona tengo miedo, pero todo lo dejo en manos de mi abogado. Hasta ahora no he recibido ningún tipo de llamadas (amenazadoras).



¿Es cierto que esta semana grabas para ‘El valor de la verdad’?

No se han comunicado conmigo. Si llega la propuesta, lo tendría que ver mi abogado, porque se hace con un polígrafo y eso demostraría que todo lo que digo es verdad.



¿Nicola Porcella se ha vuelto a comunicar contigo?

No. Espero que tampoco lo haga.