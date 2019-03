Claudia Meza niega haber cambiado su versión tres veces: "Lo que hice fue ampliar mi declaración" | VIDEO

Lo niega. Claudia Meza se mostró indignada al escuchar en TV la declaración de Nicola Porcella. Durante una entrevista con 'Válgame Dios', el exguerrero contó que, supuestamente, la ex Miss Trujillo había cambiado hasta tres veces su versión.

"Ella ha cambiado tres veces la versión: primero dijo que Faruk estaba encima de ella, después dijo que solo la tocó y después sí dijo violación. Ha cambiado tres veces. Eso ha pasado", declaró Nicola Porcella.

Ante esto, tanto la defensa legal como Claudia Meza como la misma modelo, desmintieron al exchico reality. El abogado indicó que las tres declaraciones que brindó su defendida son consecuentes y lo que ha ocurrido ha sido una ampliación.

"Eso es falso. Las tres declaraciones que existen al día de hoy, todas son concatenadas en relación al tiempo. Es más unas se han venido ampliando en la medida que se han hecho más preguntas al respecto. Primero, la policía y luego la fiscalía", declaró el abogado.

Claudia Meza también negó que haya cambiado su declaración. Además, indicó que nunca mintió y que las tres veces que declaró nunca se contradijo, sino que fue consecuente.

"Yo en ningún momento he cambiado mi versión. Yo lo que hice fue ampliar mi declaración. En todo momento, todo tiene relación como dice mi abogado. Yo he dicho lo mismo en todas mi declaraciones. No me he contradicho en nada", manifestó Claudia Meza.