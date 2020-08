SU BENDICIÓN. Desde Colombia, la modelo Claudia Ramírez aprovechó que ayer fue el cumpleaños de su novio, el exfutbolista Diego Geminez, para dar a conocer que está embarazada y que tendrá un varoncito, que nacerá en su país natal debido a que las fronteras aún siguen cerradas y no puede regresar a Perú.

“Feliz cumpleaños, mi amor lindo. Gracias por estos años de paz, amor y por ser el mejor compañerito. Soy la más afortunada por tenerte a mi lado y le pido a Dios que nos siga llenando de bendiciones y mucha salud. Ha sido un año difícil y muy triste porque hace dos meses murió el amor de mi vida, mi papá. Toca continuar, sacar fuerzas y aquí estás tú (Diego). Dios nos quita, pero también nos da hoy una gran bendición, motivo para seguir y no estar triste. Ya no somos dos, somos tres. Gracias Dios por tan hermoso regalo”, escribió Ramírez en su cuenta de Instagram.

Claudia, felicidades por el embarazo….

Muchas gracias. Justo habíamos planeado eso (embarazo) para este año y se dio.

Diego al igual que tú deben estar súper felices por el bebé en camino…

Sí. Diego está muy feliz, hace rato quería ser papá y se dio este año, que ha sido tan difícil en nuestras vidas.

Me imagino por la pérdida de tu papi, pero dentro de todo pudiste viajar a Colombia antes que se dé la pandemia y despedirte de él…

Sí. Como que recién empiezo a disfrutarlo (el embarazo), no ha sido fácil.

¿Por las náuseas?

No, para nada. Tengo un embarazo muy sano y tranquilo. Cero náuseas, cero antojos. Solo me ha tocado no llorar, no estar triste y sacar fuerzas para no pasarle las emociones tristes al bebé.

¿Te gustaría que tu bebé nazca en Colombia o en Perú?

Tengo cinco meses y medio de embarazo. Así como van las cosas (por la pandemia) nos toca quedarnos acá, en Colombia, porque parece que no abrirán los aeropuertos hasta noviembre o diciembre.