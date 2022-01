La cantante y actriz cómica Claudia Serpa dijo que ha decidido estar soltera por un tiempo para dedicarse de lleno a la música y comentó que no le hace caso a los ‘sugar daddy’. Es más, hasta bromeó clasificándolos por edades, señalando que existen los ‘sugar silver’ y los ‘sugar golden’.

“El amor ahora me da flojera, me gusta estar sola, siento que tengo más independencia, así puedo salir cuando quiera, sin estar pidiendo permiso, sin avisar a nadie”, comentó la cantante.

Pero deben de haber pretendientes que te escriben por las redes sociales...

Sí, siempre hay pero por ahora no quiero salir con nadie, estoy bien así... nada de chicos, nada de ‘sugar daddy’, ja, ja. A propósito, he escuchado que hay hasta categorías de ‘sugar’.

¿Cuáles son?

El ‘sugar silver’, que va de 45 a 60 y es el que paga capricho. Luego, dicen que hay el ‘sugar golden’, que es mayor de 70 y lo tienes que apurar para que te incluya en su herencia, ja, ja... las cosas que una lee en redes sociales.

Entonces, quieres dedicarte por completo a la música...

Quiero apostar para seguir creciendo, ahora en febrero lanzaré un nuevo tema inédito en salsa y espero seguir los pasos de Yahaira Plasencia con la internacionalización.

Fue tu competencia en ‘El artista del año’...

Pero tampoco ganó, creo que fue muy merecido lo de Ruby Palomino. Sin embargo, este año espero tener mi revancha en el programa de Gisela porque me quedé picona, creo que no debí de haber sido eliminada tan temprano, así que esperaré nuevas oportunidades.

PASA ROCHE EN INSTAGRAM

QUÉ ROCHE. La cantante Claudia Serpa se conectó con sus seguidores en una transmisión en vivo por Instagram, sin embargo, no se imaginó que todo terminaría mal. La artista estaba intentando cambiándose la ropa, pero no se dio cuenta que mostró parte de su busto.

“Perdonen, pero la reacción de Claudita y su rostro me dio más gracia que el hecho en sí, la amo”, dijo el carismático Samuel Suárez de Instarándula, quien puso en evidencia el momento.

En las imágenes aparece Claudia Serpa con un top de color lila y con las manos intentando de desatar el polo, pero grita cuando se da cuenta que está enseñando su busto a sus miles de seguidores que estaban en el live.

“Mi teta se vio, no, no, se me vio la teta”, dijo entre risas la también modelo, quien desapareció inmediatamente.