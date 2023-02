Claudia Serpa describió la pelea que tuvo con su hermana Gabriela, en un vivo de TikTok, cómo una picadura de zancudo, pues ‘te molesta, pero al final tiene tu sangre’ y recalcó que aún no se han amistado. La cantante también dijo que la ‘multa’ que ‘Gabi’ debe pagar si ya no quiere seguir con el canal que tienen en Youtube, serán los recibos de agua y luz.

Hay mucha polémica en las redes sociales por la pelea con tu hermana.

Sí,no lo voy a negar nos hemos peleado, no nos hablamos.

¿Y cómo hacen si viven en la misma casa?

Vivimos en el mismo departamento las tres (también está su hermana Benda). Conflictos siempre hay entre hermanos y seguro ya nos reconciliaremos, porque sabes que los hermanos son como los zancudos te pican, pero tienen tu sangre y hay que aguantar nomás.

Pero quién tiene más carácter Gabriela o tú.

Gabriela es un sargento, súper estricta, extrema, yo soy la que trata de respirar y sobellevar las cosas, pero a la tercera exploto.

¿Qué multa tiene que pagar tu hermana?

Será pues la luz y el agua, ja, ja, ja.

Pero trabajan juntas, ¿cómo van a hacer?

Bueno, ya este domingo que relanzamos el canal de ‘Las Serpa’ en YouTube, espero que todo esté mejor no sé si hay amistad, enemistad o me quedo sola con el canal. No sé que va a pasar.

Tu hermana y tú compiten en el mismo horario..

Sí, locazo , pero todo es para la misma arca hay que pagar los servicios y otros gastos entre todas.

¿Qué dice tu mamá sobre esta pelea con tu hermana?

Nos dijo que nos pasamos, qué cómo estamos quedando ante la prensa, porque se ha vuelto muy viral lo que se vio en TikTok, pero bueno lo importante es amarnos.

Desde chicas Gabriela y tú se han peleado...

Desde chicas entre las tres nos hemos peleado, es parte de nuestra personalidad, porque tenemos carácter fuerte, pero nos queremos y amamos, sangre es sangre.

LA PELEA

Hace unos días, Claudia y Gabriela Serpa protagonizaron una discusión mientras realizaban una transmisión en vivo en TikTok, lo que causó preocupación entre sus seguidores. Las hermanas Serpa se expresaron de manera ofensiva entre ambas y esto hizo que sus seguidores trataran de calmarlas. No obstante, después de superado el impase Claudia hizo una revelación.

”Lo que pasa es que Gabi hizo un live en TikTok días atrás y a veces, sin querer, nos peleamos cuando hacemos en vivo, por eso vienen los rumores. Las peleas entre hermanas pueden ser fuertes, pero no nos hemos separado, nuestros horarios no coinciden”.

MÁS INFORMACIÓN: