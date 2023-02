COMO TODAS LAS HERMANAS. La modelo Claudia Serpa fue expuesta en un video de TikTok realizando una transmisión EN VIVO y discutiendo con su hermana Gabriela Serpa. Aunque ella no se ve en el video, ambas se enfrascan en un fuerte altercado verbal en presencia de su madre.

“Eso dije, después de tu agresión, que me consiga mi casa privada, mamá, pero ella exagera . Yo estoy tratando de tranquilizarme porque tú sabes cómo soy y yo te puedo tirar... No, yo no me hago la víctima de nada, yo agarro algo y te lo tiro en la cabeza , está que jode acá”, se le escucha decir a Claudia, quien está sentada frente al espejo maquillándose.

Por su parte, la madre de ambas, al ver el incómodo momento entre ambas, intenta poner los paños fríos pidiendo que “haya paz y tranquilidad”. Sin embargo, Claudia insistió.

“ Gabriela por eso he volteado la cámara para que nadie la vea y no presencien su belleza . Un poquito más le tiraba la licuadora en la cabeza, es insoportable”, dijo. Su hermana solo atinó a decir “Ya sabemos que eres agresiva”.

TROME | Discusión entre las hermanas Serpa

USUARIOS TOMAN CON HUMOR PELEA DE HERMANAS SERPA

Tras difundirse el video de las hermanas Serpa discutiendo, los usuarios tomaron con humor las imágenes al justificar que todos, en algún momento, han tenido un conflicto con sus hermanos. Incluso elogiaron a la madre de las modelos por ser pacífica.

“ Quién no ha peleado con su hermana, al final terminan juntas como si nada ”, “La mamá es tranquila, la mía de un gritón nos hubiese callado”, “Entre hermanos siempre nos agarramos de las mechas”, “Felizmente tienen esa madre”, “Las peleas entre hermanas dan vida”, se lee en el TikTok.