QUÉ ROCHE. La cantante Claudia Serpa se conectó con sus seguidores en una transmisión en vivo por Instagram, sin embargo, no se imaginó que todo terminaría mal. La artista estaba intentando cambiándose la ropa, pero no se dio cuenta que mostró parte de su busto.

“Perdonen, pero la reacción de Claudita y su rostro me dio más gracia que el hecho en sí, la amo”, dijo el carismático Samuel Suárez de Instarándula, quien puso en evidencia el momento.

En las imágenes aparece Claudia Serpa con un top de color lila y con las manos intentando de desatar el polo, pero grita cuando se da cuenta que está enseñando su busto a sus miles de seguidores que estaban en el live.

“Mi teta se vio, no, no, se me vio la teta”, dijo entre risas la también modelo, quien desapareció inmediatamente.

“Se pasan ratujas, bella Claudita, la próxima que no haga transmisiones cambiándose de ropa y menos que deje subido su live”, volvió a decir Samu.

CLAUDIA SERPA NO BUSCA AL AMOR

Semanas atrás, Claudia Serpa brindó una entrevista a Trome y afirmó que tiene ‘flojera’ para enamorarse, pues se siente muy tranquila soltera pues quiere dedicarse al ciento por ciento a su familia y no quiere cruzarse con ningún tóxico en su vida

“He empezado muy bien el 2022, lo recibí con mi familia y nos divertimos mucho en casa. He pedido mucha salud para este año, es lo más importante en la vida. ¿El amor?, pues en este momento me da flojera enamorarme”, comentó la también actriz cómica.

“ Durante mucho tiempo he estado sola y me siento muy bien así, tranquila, me siento mucho más independiente , puedo salir dónde quiera sin pedir permiso, sin avisar a nadie, sin tener que toparme con algún tóxico, pues muchos no entienden mi trabajo”, agregó.