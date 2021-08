Tras lanzar la canción ““Tan Enamorados” por las plataformas digitales, el lunes 16 Claudia Serpa sacará su esperado videoclip junto a sus hermanas, las modelos Gabriela y Brenda Serpa. La reconocida artista de “El Reventonazo” charla con TROME sobre sus nuevos proyectos musicales y deja en claro que para este momento se ha preparado y no parará hasta la ansiada internacionalización.

Este viernes salió tu nueva canción “Tan Enamorados”, ¿Cómo te sientes?

Sí, estoy emocionada porque este viernes 13 de agosto, ya se encuentra en formatos digitales “Tan Enamorados” y está disponible para que toda la gente que quiere escucharla sobre Spotify, Tidal, iTunes y la gente me está republicando en el Instagram. Estoy muy contenta como viene saliendo con mucha fuerza. El lunes 16 voy a hacer el lanzamiento del videoclip que lo he realizado junto a mis hermanas Gabriela y Brenda. Estoy muy emocionada y nerviosa. La canción lo hice con el productor “Coco” Bravo, que ha grabado con varios artistas del medio peruano y juntos a mis hermanas, que siempre me apoyan en todo y estoy muy agradecido con ellas al igual que mis padres. Incluso, te cuento que mi padre me dice. “Que nunca pare y me pone como ejemplo a Daniela Darcourt, ya que me dice que la lucha y es muy querida por el público”. Entonces, la tomo como un referente y ejemplo.

Vuelves a la música, ¿con una letra súper romántica?

De hecho, Ricardo Montaner es uno de los padres de la música latinoamericana, de hecho con sus baladas ha marcado un precedente. Yo creo que con sus temas Ricardo nos ha dejado un gran regalo, que yo en estos momentos he aprovechado para versionarlo en salsa urbana para que la gente la baile y recuerde esta canción. Este reto de la música siempre ha estado presente, es algo que lo tengo latente desde que tengo 8 años y he ido poco a poco dando pasos largos, lentos, pero tratando que sean seguros. No es mi primer single, yo ya vengo sacando desde el 2015 temas como solista. Tuve un tema que se llama: “Tan solo quiero soñar” y tengo temas de reggaetón hechos por el compositor de Becky G y Thalia, que se llama “La Puerta” y lo pueden encontrar en mi canal de YouTube “Claudia Serpa Oficial”. Otra canción que hice fue el feat con Julio Andrade llamado “Todito”. Además, tengo varios covers de salsa, uno que hice con Álvaro Rod que se llama “Señorita”.

También recuerdo la canción “Tan solo quiero soñar”.

Es la primera canción cuando yo era rockera y me encantaba el rock pop y ahí fui latinizándome. Comencé hacer los covers de salsa urbana y saqué un covers “Los Besos” y luego una canción al lado de Eduardo Rebagliati que se llama “De la música se puede vivir”, que es una canción compuesta por nosotros. Mucha gente me dice que hago puro covers y yo les digo: “Entonces, amigo escucha mis propias canciones ahí en el Spotify,. apoya al talento peruano, hermano”, Estoy metiéndole muchas ganas y es un gran impulso de estar en un gran canal como es el 4 que te haya difundir mi música.

¿La exposición en el “Reventonazo” también te ayuda para tu carrera?

Ernesto es una gran ayuda, al igual que todos mis amigos como Manolo Rojas, Fernando Armas y todos mis compañeros de trabajo, me apoyan y me dicen “Sigue Adelante y no pares”, pues mucha gente te va a decir que no sigas. Pero ellos son un soporte y es como mi segunda familia.

¿Qué se viene para la carrera musical de Claudia Serpa?

Este es el comienzo, se viene más música y más vídeos. Esta es mi pasión, definitivamente, no voy a dejar que pase más tiempo y estoy organizándome. Me encanta el proceso y disfrutarlo, lo único que pido de todo corazón, a los lectores de TROME es que puedan apoyar lo nuestro. El producto peruano ante todo, Estoy preparando un hit mundial en salsa urbana.

Hoy las redes sociales son un aliado para exponer tu música

Sí, antes se necesitaba de la radio, pero el Spotify es una buena alternativa que te ayuda a llegar no solo a personas de Perú sino al extranjero. Me escribe gente de México, Colombia y Ecuador. En este último país hay gente que ve mucho “El Reventonazo” y que me conozcan de esos países a mí me emociona demasiado como artista.

Entonces, ¿Estás enfocada ya en tu carrera musical?

Así es, estoy enfocada de la mano de “Esencial Studio” en la música al cien por ciento. El canal 4 me está dando un gran soporte para poder crecer musicalmente y definitivamente yo le agradezco mucho al señor Ernesto, mi familia y a los amigos de la prensa que me dan cabida para presentar mi música.

¿Qué les dirías a las personas que te dicen por qué esperaste tanto tiempo para volver a hacer música?

Hermano, no había plata (risas) ¿Tú sabes cuanto cuesta hacer una canción? Y con un buen estudio y productor. Pero gracias a Dios, estoy más estable y le estoy dando con todo sin perder el tiempo. Aprovechando la vitrina del canal en el que estoy.

Entonces, ¿vas a hacer más fusiones?

Sí, Claudia está más latina que nunca y nada solo queda mostrar fusión y tropical. Somos un país donde la gente quiere bailar y eso es lo que yo quiero proyectar a todos mis seguidores y a los que recién conocen mi faceta de cantante darles con todo.

Ahora han vuelto con fuerza los reality de voz, ¿te animarías a volver?

No, ya dejé las lentejuelas en ese escenario amigo (risas) Ahora, estoy enfocada en mi carrera como solista profesional. Me gustaría llegar internacionalmente representar al Perú en Viña del Mar. Tengo grandes sueños, pero como me dice, mi amigo Manolito Rojas, eso sucede paso a paso. “No te desesperes”, me aconseja. Y es que a veces uno mismo quiere tirar la toalla por los mismos comentarios como se te cierran puertas, pero Manolo me sube los ánimos.

¿Por qué dices que se te cierran puertas?

Algunos medios radiales, te cierran las puertas, por el hecho que no estás posicionada. Entonces, a veces te baja el ánimo y algún día llegaré y pegaré en las radios. Y es que en verdad soy una artista independiente y todo lo que se invierte es brutal. Por eso, deben apoyar al artista peruanio.

¿Realizarás algún concierto?

Sí, se vienen conciertos con la cadena Rústica, ya que se hará show en vivo en sus restaurantes. Así que a mis seguidores les digo que estén preparados para que me acompañen. Este es una carrera de hormiga como se diría.

¿Pero tengo entendido que eres muy estudiosa y te preparas mucho para dar estos pasos?

Sí así es. Estudié actuación en Televisa y aprendo constantemente para poder crecer como persona y artista. Nada es fácil y mis seguidores los he captado debido a mi trabajo. Ahora, quiero posicionarme como cantante del medio y más adelante postular a Viña del Mar. Sé que es un proceso largo y fácil muchas personas me dirán: ”Que soñadora eres. No pidas tanto”. Pero les digo, este mundo es de aquellas personas que lo visualizan y sueñan. Con el trabajo vienen los frutos.

¿Terminaste la carrera de Comunicación Integral en Isil?

Sí, así es. Estuve en ISIL estudiando comunicación integral y fue una linda experiencia. Algunos compañeros de trabajo, eran mis profesores ( se rie) fue una bonita experiencia.

Entonces, ¿eso te ayuda a manejarte con los medios?

Sí claro. Pero casi todos mis colegas han estudiado en ISIL. Estuve antes en Comunicaciones en la USMP, pero me traslade a ISIL.