¡NO HAY BANDERA BLANCA! En entrevista con Trome, Claudia Serpa reveló que no se habla con su hermana Gabriela Serpa, esto luego de protagonizar un pelea en una transmisión en vivo. “Sí, no lo voy a negar nos hemos peleado, no nos hablamos”, expresó.

No obstante, la artista de ‘El Reventonazo de la chola’ remarcó que está segura que resolverá los asuntos con su hermana. “Conflictos siempre hay entre hermanos y seguro ya nos reconciliaremos, porque sabes que los hermanos son como los zancudos te pican, pero tienen tu sangre y hay que aguantar nomás”, dijo.

Al ser consultada sobre la “multa” que tendría que pagar Gabriela Serpa, esta respondió: “Será pues la luz y el agua, ja, ja, ja”.

TROME | Discusión entre las hermanas Serpa

¿Qué dijo la mamá de las hermanas Serpa?

En otro momento, Claudia explicó que su mamá les jaló las orejas por protagonizar una pelea en vivo.

“Nos dijo que nos pasamos, qué cómo estamos quedando ante la prensa, porque se ha vuelto muy viral lo que se vio en TikTok, pero bueno lo importante es amarnos”, manifestó.

