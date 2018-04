Robert Muñoz, ‘Clavito’ , y su pareja Andrea Fonseca desean que el hijo que esperan sea una niña. “A los dos nos gustaría tener una mujercita, pero lo más importante es que nazca sanita y nos siga haciendo felices”, comentó el cantante de cumbia.

En tanto, Andrea añadió: “Sí, yo también quisiera una bebé, para que sea más pisado, ja, ja”, dijo. La bailarina agregó que estas primeras semanas de embarazo la están afectando y que ‘Clavito’ tiene mucha paciencia con ella"

“Tengo muchas náuseas y mareos, hay momentos en los que me siento bastante mal, pero Robert me apoya, me acompaña y tiene paciencia" , expresó Andrea Fonseca.

¿Y cuándo será la anunciada boda?

Robert: Teníamos todo planificado para setiembre, pero Andrea no quiere casarse con la pancita, entonces, lo vamos a posponer hasta el próximo año.

Andrea: Después de dar a luz regresaré al gimnasio y estaré regia para mi vestido.

Por otro lado, el cantante presentó su ‘clavitruck’ que está valorizado en casi 200 mil dólares, donde ahora trasladará sus equipos de sonido traídos desde Italia.



“Es otro de los sueños que he podido cumplir para estar a la vanguardia de los grandes grupos del momento y hacer shows de primer nivel en todo el país” , precisó ‘Clavito’.

Clavito y su Chela y Andrea Fonseca serán padres

