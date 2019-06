'Clavito y su chela': Robert Muñoz se casó con Andrea Fonseca en matrimonio civil | FOTOS

Robert Muñoz, ‘Clavito’, y su bailarina Andrea Fonseca se convirtieron ayer en esposos, a pesar de la angustia del cantante, pues la novia llegó 35 minutos tarde a la boda civil debido al tráfico de Lima por el último simulacro de sismo.



La ceremonia estuvo programada para las 11 de la mañana en las oficinas del registro civil de la Municipalidad de Lima, y Robert Muñoz llegó a las 10:30, pues comentó que no pudo dormir debido a su nerviosismo.



“Vine temprano porque no podía dormir, es un día muy importante en mi vida. Y bueno, Andrea tiene unos minutos de retraso por el tráfico que ha causado en la capital el simulacro de sismo”, aseguró ‘Clavito’.



En tanto, al promediar las 11:35 de la mañana, Andrea Fonseca se presentó y contó que estuvo detenida en el tráfico alrededor de 45 minutos.



“Había planificado todo para estar puntual, pero me olvidé del simulacro. Sin embargo, nunca pensé dejarlo plantado, nuestro amor es muy fuerte, estamos unidos, tenemos una hija y queremos seguir creciendo juntos”, comentó.



En una breve ceremonia, ambos se dieron el ‘sí’ y el cantante de cumbia le prometió serle fiel, amarla y respetarla por el resto de sus días.



“Es un día especial porque ya somos esposos, y prometo serte fiel, respetarte y amarte siempre”, precisó ‘Clavito’.