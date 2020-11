El recordado actor de “Rebelde Way”, Coco Maggio, sorprendió al dar a conocer que asistió a la marcha contra Manuel Merino que se dio el jueves 12 de noviembre en el Centro de Lima.

El también comunicador argentino registró varios momentos de la manifestación, la cual ha sido considerada una de las más grandes en nuestro país.

Maggio señaló que si bien no es peruano sintió la necesidad de salir a marchar para que se tomen buenas decisiones políticas. Mediante Instagram presentó un video sobre lo que vio en la Primera Marcha Nacional.

“Hace unos días que venía viendo lo que pasaba desde mi casa y no sabía si debía o no involucrarme con esta lucha (que siempre considere injusta). No fue fácil. Por momentos pensaba: 'si no soy peruano y no voto, ¿por qué involucrarme en esta protesta?”, contó en un extenso texto que publicó en su red social.

“Me daba miedo que más de una me diga: ‘si no te gusta, vete a tu país’. De hecho más de uno me lo puso y me lo van a seguir diciendo. Pero ver a mis amigos y mucha gente querida tan movilizada defendiendo su país me movilizo y decidí usar los recursos que tengo a la mano para aportar mi granito de arena”, agregó.

Así, Maggio decidió grabar varios momentos de la marcha y compartir el video en su cuenta donde tiene casi medio millón de seguidores.

Además, le lanzó un comentario a quienes lo critican por la grabación, a quienes les mandó ‘besos’ y les advirtió que usará su plataforma para mostrar la lucha de los peruanos.

Luego compartió un video en su cuenta de YouTube, que registra más de 257 mil vistas. “La gente considera que esto fue un golpe para quedarse con el poder y por eso está marchando por todo el país”, señaló.

