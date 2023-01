David ‘Pantera’ Zegarra estuvo como invitado en el programa ‘Com FM’, que conducen Mario Irivarren y Fabianne Hayashida en YouTube, y recordó diversas anécdotas de su paso por ‘Combate’. Una de ellas fue cuando le pegó a Jenko del Río.

“Jenko era el espeso, espeso, espeso. Yo le tenía bronca porque se la había ‘agarrado’ con Diana y ella era de nuestras amigas más íntimas y en una de esas Jenko se baja el short y le enseña toda la ‘vaina’ (sus partes íntimas)” , reveló.

“Yo me gané con eso y lo chapé del cuello en el camerino y le metí un cachetadón y no me dijo nada, pero salió y vio la cámara y se puso a quejarse y lo grabaron. Al día siguiente lo pasaron en vivo y me salen castigando”, contó.

“Me botaron como tres días y no me pagaron. A mí sí me descontaron”, respondió ante las preguntas de sus amigos, quienes bromearon señalando que a ellos nunca les impusieron una sanción económica.

¿CUÁNTO LE PAGABAN A ‘PANTERA’ EN ‘COMBATE’?

En esta misma enyrevista, David ‘Pantera’ Zegarra, reveló cuánto fue lo que le pagaron cuando ingresó al extinto espacio de ATV. “Yo no quería entrar a ‘Combate’. Yo fui a una entrevista para un programa deportivo y esa entrevista se cancela y el productor me invita a cenar y me encuentro con Marisol (Coursillat)”, contó en un inicio.

“Ahí ella me pregunta: ‘¿No quieres entrar a Combate?’ y yo dije: ‘¡Nooooo! Yo soy deportista, boxedor serio’... Yo estaba bien al blazer al pantalón a los zapatos, espectacular”, recordó sobre la primera vez que le propusieron ser parte del reality.

“Otro día me vuelven a invitar (al canal) y me vuelvo a encontrar con Marisol y me vuelve a decir y le digo: ‘No, no pasa nada’. Pero luego me llama por teléfono y me sienta en su oficina y me dice: ‘Te vamos a pagar tanto’”, dijo.

“Yo necio y orgulloso volví a decir que no”, indicó y precisó que recién en la tercera oferta aceptó. “Me ofrecieron US$1000 y yo no había visto esa plata nunca en mi vida, si a mí en el IPD me pagaban S/1,200″, contó. Luego le ofrecieron US$1,500 y recién cuando le indicaron que ganaría US$2,000 dijo que sí.