Combate: Tilsa Lozano entraría al reality [FOTOS y VIDEO]

La productora de ‘Combate’, Cathy Sáenz, no descartó la posibilidad de que Tilsa Lozano sea el próximo jale del reality, donde integraría el jurado.



“He pensado en Tilsa Lozano, me parece espectacular como jurado y conductora. Estaría feliz que acepte (la propuesta), no puedo dar más detalles, solo decirles que hemos anunciado un nuevo jale”, comentó Sáenz.



Se sabe que la ‘Vengadora’ será presentada este viernes en ‘Combate’, además, que no habría renovado contrato con ‘GV Producciones’, porque no llegaron a un acuerdo económico.

TILSA LOZANO MOSTRÓ CÓMO SERÁ EL CUARTO DE SU SEGUNDO HIJO

Tilsa Lozano mostró un poco de los muebles que tendrá la habitación de su segundo hijo. Algunas prendas de vestir infantiles y muebles celestes adornan el espacio.



"Esperando a Massimo" se puede leer en los videos que colgó Tilsa Lozano en sus redes sociales. Aquí te dejamos con las imágenes que publicó la 'Vengadora'.

Tilsa Lozano muestra como será el cuarto de Massimo, su segundo hijo

