La distancia que existe entre Tula Rodríguez y Magaly Medina nació años atrás y fue la ‘Urraca’ en dar cuenta del por qué criticaba a la exconductora de ‘En boca de todos’, pues aseguró que jamás creyó la versión que dio al asegurar que no se metió en el matrimonio de Gisela Valcárcel y Javier Carmona. Además, en este último año, esta brecha entre ambas volvió a abrirse cuando la periodista abordó el problema legal que la exvedette tenía con los hijos mayores de su esposo, el desaparecido gerente de televisión.

Gisela Valcárcel y Javier Carmona se casaron en 2006. Por entonces ella era la máxima estrella del canal de la avenida San Felipe y él había llegado para ser Gerente Comercial de la televisora. Pero ese matrimonio duró muy poco, pues casi un año después la rubia le confesó a Magaly, en un encuentro que tuvieron en Miami, que a ella le habían comentado que Tula se metía a la oficina de su esposo Javier Carmona con quien aún dormía.

“Y me cuenta: A mí me dijeron que Tula iba a la oficina de mi marido, él dormía conmigo. Magaly, dormíamos en la misma cama. Y yo hice su versión, suya, por eso jamás le creí a Tula Rodríguez. Siempre la defendí porque la vi como una mujer traicionada porque supuse que ese día me había contado la verdad”, precisó Magaly en su momento.

El escándalo se hizo más evidente cuando Tula, contó que hizo ‘clic’ con Javier Carmona durante una celebración de aniversario de Latina en 2007 mientras bailaban ‘Que levante la mano’ del Grupo 5. Los detalles de ese ‘clic’ los contó Magaly con lujo de detalles y los criticó a su estilo, con ironía y sarcasmo remarcando la ‘traición’ de la exvedette con Gisela, quien en más de una oportunidad elogió su talento y hasta le dedicó portadas en la revista que tenía.

Ante la censura de Magaly, Tula Rodríguez respondió llorando, defendiendo su verdad, remarcando que todo empezó con ese baile en la fiesta de aniversario y que se metían con ella por ser de barrio, de El Agustino. La ‘Urraca’ no se burló de ella y la bronca fue creciendo.

Meses después Tula anunció su embarazo en un programa de televisión al poco tiempo de haber iniciado ‘oficialmente’ una relación amorosa, por ese entonces Gisela y Javier, ya separados, estaban a la espera de su divorcio.

Tula se convirtió en madre luego de un embarazo difícil y se casó con Javier en 2012. Su desempeño como actriz y conductora de televisión siempre ha sido criticado por la ‘Urraca’. El último encuentro entre las dos sucedió en 2020, el año en Javier Carmona falleció, luego que sufriera un incidente cardiovascular y que su cerebro se quedará sin oxígeno durante cinco minutos. Entonces se produjo un problema legal por la herencia que dejó Javier. Al parecer el hombre de televisión había considerado por igual a todos sus hijos, los de su primer matrimonio y la hijita que tuvo con la exvedette para repartir sus bienes.

La disputa familiar fue comentada por la ‘Urraca mostrando videos de las audicencias en las que se veía a Tula con los hijos mayores de Carmona y también entrevistando a la madre de estos . Ante esta situación Tula, que aún estaba al aire con su programa ‘En boca de todos’ le pidió a Magaly que parara con sus ‘ataques’ que estaban dañando a su hija y perturbando el proceso que la menor seguía para sobrellevar la ausencia de su padre. Magaly salió al frente para decirle que el ‘problema’ no era con ella sino con los hijos de Carmona, pues ella debía hacer un trámite que ellos le solicitaban para poder repartirse los bienes que les dejó su padre. Tiempo después, al parecer Tula y los hermanas de su hija habrían llegado a un acuerdo.

Aunque las ‘aguas’ parecen estar en calma, la última vez que Magaly se burló de Tula fue cuando Tomás Ángulo le dijo a la conductora de ‘En boca de todos’ que lo dejara hablar porque de lo contrarario ‘contaría su historial’.

