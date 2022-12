La agrupación musical Corazón Serrano llegó hasta la ciudad de Huarmey para ofrecer un concierto el pasado lunes 19 de diciembre. Sin embargo, su presentación se vio opacada cuando denunciaron que la organización del evento no cumplió con pagarles lo acordado por su servicio.

“No se ha cumplido con el pago correspondiente de Corazón Serrano. ... Se han pagado vuelos para poder llegar hasta aquí, se han hecho muchísimos gastos de la movilidad, el bus que nos traiga y hospedaje”, dijo el animador del grupo musical poco antes de terminar su show en vivo.

En ese sentido, la agrupación aclaró que pese a que no recibieron el pago completo, quisieron terminar su presentación para no quedar mla con sus fanáticos. “Nosotros hemos actuado de buena fe con un pequeño adelanto que se le dio a Corazón Serrano. No ha cumplido el señor alcalde con nosotros... Hemos cumplido con todas las horas de Corazón Serrano. No íbamos a subir, no íbamos a subir al escenario. No íbamos a subir, pero al ver tanto público, al ver a todas las personas aquí, lo hemos hecho. Lamentablemente, nos vamos así”, dijo el presentador.

Corazón Serrano decidió terminar su show pese a que no les pagaron.

ALCALDE DE HUARMEY SE LIMPIA

Elmer Dueñas Espíritu, alcalde de Huarmey, usó sus redes sociales para pronunicarse sobre la polémica que se levantó cuando Corazón Serrano lo acusó de no pagarles. Es así que aseguró que solo se encargó de facilitar el espacio y los permisos para el concierto por el aniversario de la ciudad.

“Nosotros hemos dado todas las facilidades y hemos convocado a los promotores, quienes se han encargado de contratar a las empresas artísticas; en este caso, Corazón Serrano... Si el promotor o la empresa contratada ha incumplido, yo creo que ahí quien tiene que asumir su responsabilidad es la promotora. Nosotros hemos cumplido, hemos dado todas las facilidades. Nosotros no hemos hecho ningún contrato ”, dijo el burgomaestre.

En ese sentido, lamentó haberse visto involucrado en el escándalo. “No deberían involucrarnos. A veces es fácil poner a la autoridad, es una forma más fácil de presionar. Creo que ahí está mal, tiene que rectificarse Corazón Serrano. Me da mucha lástima que me hayan tomado a mí, yo he dado todas las facilidades. Si yo lo hubiera contratado, mínimo me hubieran dado espacio en el escenario, no he tenido ningún espacio, ni siquiera un saludo. Es incoherente porque mi persona no los ha contratado”, acotó.

