Lesly Águila utilizó su cuenta de Instagram para pedir una cadena de oración por Lorenzo Guerrero Neira, fundador de Corazón Serrano, quien cayó enfermo del peligroso coronavirus.

“Mi Señor, te suplico que concedas la salud a Floresmilda García García y a Lorenzo Guerrero Neira que está sufriendo con el virus del Covid-19. Pon tu mano sanadora sobre cada uno de ellos y así recobren su salud prontamente. Amén”, escribió en su cuenta de Instagram.

La cantante pidió a sus seguidores que la ayuden a rezar y compartir esta cadena de oración con sus contactos para que ambos puedan recobrar la salud, luego de infectarse con el Covid-19.

LOS CANTANTES NO SOMOS MILLONARIOS

En junio de 2020, la vocalista de ‘Corazón Serrano’, Lesly Águila, aclaró que los cantantes no son millonarios, a raíz de las críticas que recibieron por dedicarse a otras labores y no haber guardado ‘pan para mayo’ en medio de la pandemia.

“A mí no me han criticado pero he leído algunos ataques a otros compañeros, y creen que los cantantes somos millonarios, y nos cuestionan por no guardar dinero. Nosotros somos simples trabajadores, yo estoy a cargo de mi familia, tengo deudas en los bancos, con responsabilidades y demás gastos”, precisó la cantante.

Además, Lesly Águila contó que ha trabajado desde muy pequeña vendiendo en la calle.

“Desde niña he trabajado vendiendo condimentos y papel higiénico con mi madre en la calle, y mi padre es maestro de obras, por eso siempre he tratado de salir adelante trabajando dignamente”, añadió la piurana.

Es más, ahora que no hay conciertos, Lesly Águila está dedicada a la venta de diversos productos en sus redes sociales.