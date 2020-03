Su mensaje a la Nación. Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz anunciaron que Esto es Guerra no será transmitido hoy debido a que América Noticias realizó un reportaje especial sobre el Estado de Emergencia dictado por Martín Vizcarra.

Esto es Guerra empezó solo con los conductores Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz. Los chicos realities no se encontraban presentes. Ambos expresaron que Esto es Guerra no sería transmitido hoy.

“Nosotros ahora tenemos que darles un comunicado especial, el día de hoy no vamos a salir al aire (...) cualquier medida de prevención no es exagerada en una situación donde las personas mayores y con riesgo podrían pasarla bastante mal porque este virus, el COVID-19, los está afectando. Tenemos que dejar por un momento de ser egoístas, tenemos que pensar en el bien común, en los demás”, indicó Gian Piero Díaz.

“Esta medida de Yo me quedó en Casa busca evitar que este virus se propague. Una medida de parte de nuestras autoridades bastante optima, esa es la idea, prevenir que las cosas no se repitan, Si nos han pedido que estemos 15 días no nos cuesta nada, sobre todo para cuidarnos a nosotros y a las personas que más queremos”, mencionó Jazmín Pinedo.

Gian Piero Díaz explicó que las personas que no respetan el Estado de Emergencia son indolentes con sus familiares. “No es sacarle la vuelta a la disposición sino a tu familia y tus seres queridos, si nosotros cumplimos con esa disposición vamos a cortar la cadena”, explicó el conductor de Esto es Guerra.

“Es por prevención, si tenemos que salir a la calle, hagamos caso a lo que dicen las autoridades(...) El día de mañana el programa continuará pero con algunos cambios, hoy es un programa distinto porque tenemos que darle pase a América Noticias”, reveló Jazmín Pinedo.

El presidente de la República Martín Vizcarra tras sostener una reunión de Consejo de Ministro decidió esta noche declarar el Estado de Emergencia Nacional “por el plazo de quince (15) días, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del Coronavirus (COVID-19)”, que en nuestro país ya suman 71 casos y que iría en aumento con el paso de las horas. Además, esta medida se da luego que miles de peruanos no acataran la medida ‘quédate en casa’ para evitar la propagación del virus. Hay que tener en cuenta que esta medida exonera a los medios de comunicación, quienes continuarán funcionando durante el estado de emergencia.

Jazmín Pinedo habla sobre Esto es Guerra





VIDEOS RELACIONADOS

Esto es Guerra: Jazmín Pinedo no pasa a Rosángela Espinoza y la cuadra en pleno programa en vivo

Jazmín Pinedo luce su figura en Instagram | TROME

TAMBIÉN PUEDES LEER

Gian Piero Díaz dejó Esto es Guerra y este lunes presentarán a un nuevo conductor

Esto Es Guerra EN VIVO: Isabel Acevedo y los nuevos guerreros que ingresaron al reality | VIDEO

Jazmín Pinedo tras presentación en EEG: “Vengo con humildad para seguir avanzando y creciendo”