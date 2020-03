Coronavirus Perú | Últimas noticias | La modelo Delly Madrid, quien reside en España con su familia, indicó que el presidente Martín Vizcarra debió ser más drástico en sus decisiones contra el COVID-19 y lamentó que los peruanos no acaten la cuarentena impuesta por el gobierno peruano para salir de esta crisis.

“Nosotros estamos bien en casa (...) Es triste ver que en Perú la gente no haya tomado conciencia y tomen el tema con seriedad responsabilidad partiendo desde los políticos, como el jefe de Estado. Se debieron tomar acciones más drásticas a tiempo y de mayor control como lo estamos haciendo en Europa”, dijo la ‘Elegantísima’ al diario Ojo.

Asimismo, Delly Madrid mencionó que le da “mucha pena” como sus compatriotas no toman la cuarentena en serio, por lo que se está viviendo en España.

“Es increíble que no sean solidarios la verdad me da mucha pena. Me gustaría que la gente estuviera acá en mi pellejo y vea lo que estoy viendo. Italia sufre, vean como espejo lo que puede pasar en Perú (los cientos de muertos) sino son responsables, sino toman la decisión drástica (de acatar la cuarentena)”, dijo la modelo peruana.

Finalmente, Delly Madrid, quien está casada con el español Antón Alba y tiene dos mellizas, comentó que se comunica todos los días con su madre para saber cómo se encuentra en el Perú.

"Ella también está preocupada por nosotros y su pareja. Yo ruego que esto no llegue a más. Es un tema serio, muy triste. Yo pido a todos mis compatriotas que no tomen a la ligera las cosas sino con mucha responsabilidad. Mi gente está actuando muy irresponsable”, concluyó.

