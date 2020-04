Coronavirus Perú | Últimas noticias | Diego Dibós, vocalista de TK, criticó que el gobierno trabaje en la aplicación de un impuesto solidario a las personas que más tienen para enfrentar la pandemia del COVID-19 en el Perú considerándolo como “comunismo puro”.

A través de su cuenta de Twitter el cantante escribió: “¿Impuesto a la riqueza? ¿Es un chiste eso? ¿Los “ricos” acaso no están pagando más por generar más? O sea, aparte de eso, ¿como les ligo de pm su negocio ahora tienen que pagar más aún? ¿Comunismo puro? ¿Alguien puede explicarme?”.

El vocalista del grupo peruano fue criticado en redes sociales: “No, Diego, los ricos no pagan más por generar más, eso lo pagan los pobres. De nada!”; “te iba a explicar hasta que releí tu pregunta “¿Comunismo puro?” y me di cuenta que esto llevaría demasiado tiempo y que muy probablemente termine perdiendo mi tiempo ya no vas a entender nada finalmente”; “a menos que seas multimillonario ese impuesto no te va a afectar, así que estate tranquilo”, fueron algunos de los comentarios en la cuenta de la red de microblogging de Diego Dibós.

Diego Dibós fue criticado por hacer esta pregunta en Twitter. (Twitter)

Durante la conferencia de prensa en el día 39 de la cuarentena-que se ampliaron dos semanas más- el mandatario manifestó dentro de las nuevas medidas que tomará en esta nueva prolongación del aislamientos social obligatorio, que es importante que los que más tienen muestren solidaridad con los que menos tienen.

“Es importante mostrar la solidaridad de los que más tienen con los que menos tienen”, fue la frase que dejó el primer mandatario del país.

Esta declaración la hizo dentro del contexto del nuevo pedido de facultades legislativas en materia tributaria que le pedirán al Congreso de la República.

“Debe haber una real solidaridad de todos los peruanos. Hay peruanos que pueden apoyar al resto de sus compatriotas, pero para eso se requiere una norma de carácter de ley”, dijo Martín Vizcarra, secundado por la ministra de Economía, María Antonieta Alva, quien manifestó que la historia de los impuestos ha demostrado que es una medida eficaz.

