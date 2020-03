Coronavirus Perú | Últimas noticias| Mario Hart indicó que sus seguidores le piden información sobre la pandemia del coronavirus, sin embargo, él no quiere sumarse a la desinformación que hay sobre el tema.

Mario Hart se dirigió a sus seguidores para hablar sobre la pandemia del Coronavirus. “Quiero hacerles una encuesta, reviso mis mensajes y hay gente que me dice que debería estar de alguna manera comunicando un poquito más sobre los que venimos viviendo, el coronavirus. Dándole fuerza a la gente que no tiene la oportunidad de pasarla como ustedes (en relación al cantante y su pareja Korina Rivadeneira)”, menciona el cantante.

El ex chico reality indicó que no quería sumarse a la desinformación y que prefería que sean los expertos los que hablen sobre el tema. “Debe venir de mano de los expertos, de los profesionales, de los especialistas en el tema porque lo que sucede mucho (...) es que dan información equivocada, causan confusión”, continúa Mario Hart.

Fue en ese momento que Mario Hart hizo un mea culpa por brindar información falsa sobre el tema. “Como yo ayer, yo tenía la información de que una prueba para saber si estabas o no infectado era aguantar la respiración por más de diez segundos y si no tosías, no tenías nada. Mucha gente me dijo esa información es falsa”, explica en el video el cantante.

Lo compartido por el cantante es parte de los mitos que hay al rededor del Coronavirus. La OMS ha dado indicaciones muy claras sobre los 3 síntomas principales: tos seca, dificultades respiratorias, sientes que te falta el aire y no puedes respirar, y fiebre alta y constante que supere más de 37 de temperatura.

