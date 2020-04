Continúa la polémica. Leonard León asegura que ya no tiene coronavirus, pero quiere obtener un certificado que lo demuestra. Al respecto, Rodrigo González se mostró escéptico y dijo que lo único que conseguirá es un certificado de defunción artística.

Leonard León habló sobre su recuperación con El Comercio y dijo que quiere obtener un documento que prueba que ya se curó. “Ya no tengo Coronavirus, hace cinco días me dieron de alta por teléfono, pero estoy esperando que me den el alta por escrito, pues lo necesito ya que soy un personaje público, y la gente no me va a creer si lo digo así por así, porque he recibido amenazas y en el condominio donde vivo hay mucho miedo, quiero ser prudente y tener un documento que asegure que ya estoy bien”, precisó el cantante.

Al leer estas declaraciones, Rodrigo González se mostró furioso y arremetió contra el cumbiambero. "El desubicado, irresponsable y desconsiderado este después de lo que hizo. Lo único que va conseguir es su certificado de defunción artística” escribió el conductor en su cuenta de Instagram.

La polémica entre ambos comenzó cuando Leonard León regreso de su viaje de Italia y dio positivo a Coronavirus. Recordemos que conductor tuvo duros calificativos contra el cantante, a quien tildó de irresponsable por volver del país europeo.

“Lamentable de verdad, ver cómo Carloncho, el impresentable este (refiriéndose a Ricardo Rondón) y todo su grupete defienden a Leonard León porque me imagino que como les está dando el enlace habrán quedado en que :’Ayúdame, para que no me ataquen en las redes, para que la gente no me critique’ ¿No? ‘Esa foto es de otro día, es del sábado’”, dijo bastante ofuscado ‘Peluchín’.

“Si vienes de viaje de Europa y presentas síntomas ¿cómo vas a justificarte diciendo que tú no sabías que eras positivo en coronavirus y que ahora ya te lo están confirmado? No tomaste las precauciones del caso y te están defendiendo porque me imagino que es el pacto para haber hecho el enlace y que les des esta lamentable primicia que ellos (en “En boca de todos”) lo tomarán como un premio”, agregó.

“Ya sabemos lo cínico que es Leonard León y como se conduce siempre no tenemos por qué creerle sus excusas y el nivel de exposición al que ha sometido a todos al contagio incluido al taxista que lo llevó del aeropuerto a su casa. El colmo de verdad”, finalizó Rodrigo González.

Leonard León se defendió de acusaciones. (En boca de todos)

