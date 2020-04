Coronavirus Perú I La pandemia nos está afectando a todos de distinta manera, es el caso de Tilsa Lozano, quien reveló que por la cuarentena se le había roto un diente.

Tilsa Lozano se volvió a reencontrar con su amigo el Zorro Zupe y realizaron una transmisión en vivo. Ambos se mostraron felices de volver a conversar tras un mes de distancia. La conductora le preguntó al Zorro Zupe cómo le afectaba la cuarentena, la ex figura televisiva reveló que había subido 5 kilos y que sus raíces están negras.

Además, Tilsa Lozano indicó que había comprado un tinte para ocultar las canas y por eso le había quedado mal el cabello. Incluso, la conductora contó que se le había roto un diente y decidió compartirlo con sus seguidores en Instagram. La empresaria indicó que viene compartiendo muchas cosas útiles para sus seguidores, sin embargo, hoy quería hablar de frivolidades y se animó a compartir la pérdida de su dentadura.

Tilsa Lozano indicó que la cuarentena la está afectando y que no soporta no estar cerca de su pareja. Indicó que seguro se iban a burlar de su revelación acerca de la pérdida de parte de su diente, pero que no tenía miedo a las críticas. “Que digan que estoy gorda, canosa y sin un diente, no me importa”, dijo la conductora en la transmisión en vivo en Instagram.

LLORA POR SITUACIÓN DEL MUNDO

Tilsa Lozano explotó en su cuenta de Instagram por la coyuntura que afronta el mundo por la propagación del coronavirus y pidió a los influencers y demás personajes famosos que usen sus redes para pedir que sus seguidores se queden en casa y no para compartir tik toks.

Tilsa Lozano instó a los chicos reality, conductores de TV, actores, cantantes y demás, que pidan a sus seguidores que compartan mensajes de concientización a sus fans para que apoyen las medidas del Estado.

“Entiendo que están aburridos en sus casos, tener una plataforma como esta, un Instagram con muchos seguidores como son los actores, los cantantes, los chicos reality, los conductores de TV hablen con sus seguidores, tenemos que mentalizar a la gente que nos sigue, que se tienen que quedar en sus casas, la gente está muriendo en las calles”, dijo Tilsa Lozano en su video de Instagram.

VIDEOS RELACIONADOS

Magaly Medina arremete contra Tilsa Lozano por llorar por el coronavirus. (Video: ATV)

Tilsa Lozano y Jackson Mora (ATV)

TAMBIÉN PUEDES LEER

Delincuentes ‘marcaron’ a Tilsa Lozano

Le vacían la casa a Tilsa Lozano y se llevan artículos valorizados en 150 mil dólares

Rodrigo González: Desestiman garantías de Tilsa Lozano contra conductor y nombre de la subprefecta causa sorpresa